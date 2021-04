Veteráni pořád umí! Které hvězdy nad 35 let stále baví fanoušky skvělými výkony?

Tito borci v NHL působí už řadu let. Prožívali v ní odlišné příběhy propojené různými úspěchy či neúspěchy. Jedno je však spojuje. Hokejová oddanost, vytrvalost, dlouhověkost a hlavně vynikající výkonnost. O kom je řeč? O hráčích, kteří už oslavili své pětatřicáté narozeniny a stále patří mezi lídry svých mužstev. Celkově jsme vybrali 4 brankáře, 8 obránců a 8 útočníků. Nyní vám z nich nabízíme první část.

Marc-Andre Fleury (brankář, 36 let, Vegas Golden Knights)

Je až neuvěřitelné, jakou výkonnost neustále Marc-Andre Fleury podává. Šestatřicetiletá brankářská jistota vytvořila s Robinem Lehnerem opravdu silný gólmanský tandem, který má Rytířům pomoci k zisku Stanley Cupu. V letošní sezoně plní roli jedničky právě Fleury a vede si opravdu výsostně. S 92,4% úspěšnosti zákroků je za Philippem Grubauerem a Andrejem Vasilevským třetím nejlépe chytajícím brankářem v lize.

Jaroslav Halák (brankář, 35 let, Boston Bruins)

I Jaroslav Halák už působí v NHL opravdu dlouho. Strážil klece Montrealu, St. Louis, Buffala, Washingtonu nebo Islanders, ovšem v Bostonu mu to sedlo opravdu výborně. Dobré statistiky měl všude, kde chytal, avšak nyní se jimi může pyšnit i v pozici brankářské dvojky, což je pro Bruins nesmírně důležité. Společně s Finem Raskem tedy Halák vytvořil jednu z nejlepších brankářských dvojic v lize. Slovenský muž v masce se do brány dostává pravidelně i letos a rozhodně si nevede zle. Momentálně se může chlubit úspěšností 91,6 %.

Andy Greene (obránce, 38 let, New York Islanders)

Ve věkové kolonce mu svítí číslo 38. Na jeho výkonnosti to ale znát není. Dlouholetý kapitán New Jersey Andy Greene se pevně zabydlel v obranných řadách New Yorku Islanders a tomuto celku velkou měrou pomáhá k nejlepším výsledkům za posledních několik let. Kanadské body sice nesbírá, avšak to nikdy nebyla jeho hlavní přednost. Greene je jistotou hlavně na své polovině kluziště. Letos tráví v průměru na ledě okolo osmnácti minut za utkání a se spoluhráčem Adamem Pelechem má nejvyšší číslo +/- mezi obránci Ostrovanů.

Ryan Suter (obránce, 36 let, Minnesota Wild)

Svou devátou sezonu kroutí Ryan Suter v dresu Minnesoty. Když nebudeme počítat jeho úplně první ročník v barvách Divočáků, který byl značně zkrácen tehdejší výlukou, tak zjistíme, že pouze jednou šel pod 40 kanadských bodů za sezonu. I to je ukázka Suterova ofenzivního umu doplněného o kvalitní obranné schopnosti. 36letý zadák zatím v letošní sezoně nasbíral 12 bodů.

Mark Giordano (obránce, 37 let, Calgary Flames)

O rok starší Mark Giordano také patří mezi neodmyslitelné postavy zadních řad svého týmu, kterým je Calgary. V dresu Plamenů načal svou patnáctou sezonu. Tomuto celku je věrný celou svou zámořskou kariéru, jen v sezoně 2007/2008 si odskočil do ruského Dynama Moskva. Svůj nejlepší rok v kariéře prožil před dvěma lety. Flames se tehdy pohybovali na úplném čele soutěže a Giordano k tomu přispěl 74 kanadskými body, jež byly doplněny číslem +39 ve statistice +/-. Letos se sice pohybuje v záporných číslech, ale i tak už stihl posbírat 16 kanadských bodů. V Calgary je navíc stále obráncem číslo jedna.

Alex Goligoski (obránce, 35 let, Arizona Coyotes)

Kdo je pro trenéry Arizony opravdu nepostradatelným mužem? Odpověď zní Alex Goligoski. Pětatřicetiletý Američan je druhým nejvíce vytěžovaným hráčem mužstva. Z celého týmu si vede nejlépe ve statistice pobytu na ledě při vstřelených a obdržených brankách a zároveň si v šestatřiceti duelech připsal pouze 10 trestných minut. Je skvělý především v plnění svých defenzivních úkolů.

Alexandr Ovečkin (útočník, 35 let, Washington Capitals)

Historickými tabulkami v počtu nastřílených gólů stále stoupá. S neuvěřitelnými 724 trefami v základní části NHL mu v historii soutěže patří šestá příčka. V letošní sezoně se navíc velmi reálně může stát už pátým nejlepším střelcem, který kdy zámořskou ligu hrál. Řeč je samozřejmě o Alexandru Ovečkinovi. Nestárnoucí ruský kanonýr si v sezoně 2019/2020 vystřílel společně s Davidem Pastrňákem svou další korunu krále střelců. Letos vstřelil už osmnáct branek.

Patrice Bergeron (útočník, 35 let, Boston Bruins)

Spojení Bergeron – Marchand, které je v posledních sezonách skvěle doplněno Davidem Pastrňákem, je už takovým synonymem kvalitních výsledků Bostonu Bruins. Marchandovi je „teprve“ dvaatřicet let, ale za to Patrice Bergeron oslaví v červenci už 36. narozeniny. Nově plní roli kapitána a zároveň si stále drží vysoký standard. Bergeron je znám svou perfektní prací směrem do defenzívy a také skvělou technikou. Brzy se dočká pětatřicátých narozenin i další dlouholetý tahoun Medvědů – David Krejčí.

Paul Stastny (útočník, 35 let, Winnipeg Jets)

Změna působiště Paulu Stastnymu rozhodně prospěla. Syn bývalého československého a slovenského reprezentanta Petera Šťastného prokazuje, že do starého železa ještě nepatří. V loňské sezoně nasbíral v dresu Vegas v 89 zápasech 47 kanadských bodů. Od nového ročníku ale obléká barvy Winnipegu a v průměru bodů na zápas si vede daleko lépe. Je člen prvních dvou formací Jets a jeho průměrný čas na ledě činí více než 18 minut na utkání.

Dustin Brown (útočník, 36 let, Los Angeles Kings)

Los Angeles je stále ve hře o play-off. A to i díky dosavadnímu bodovému příspěvku šestatřicetiletého Dustina Browna. Brown už 17 let působí v organizaci Kings. Sezony v rozmezí let 2014 až 2017 sice v jeho podání nebyly zrovna ideální, pravoruký forvard poté ale pookřál. Letos už nastřádal jednadvacet bodů za 14 branek a 7 asistencí.

