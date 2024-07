Veterán s končící kariérou? Lépe jsem se nikdy necítil, říká Tanev

Chris Tanev je šťastný, že může být doma. Čtyřiatřicetiletý obránce pochází z Toronta a 1. července podepsal s Maple Leafs šestiletou smlouvu na 27 milionů dolarů, která ho pravděpodobně zavede až do konce kariéry.

Tanev zahájil svou profesionální kariéru jako nedraftovaný volný hráč ve Vancouveru, kde strávil 10 sezon, než podepsal smlouvu v Calgary. Minulou sezonu dokončil u Stars jako akvizice při uzávěrce přestupů a pomohl týmu dostat se do finále konference.

Tanev strávil většinu své kariéry hraním v kanadských městech, takže chápe tlak, který s tím souvisí, a přijímá ho, zejména když Toronto pokračuje v hledání řešení, jak udělat další krok v play off.

„Hodně si to užívám," řekl Tanev. „Rozhodně jsem hrdý na to, že jsem Kanaďan, a bude úžasné hrát za Toronto. Přichází to s velkými očekáváními. Tlak je tu mnohem větší než v Calgary, Vancouver je asi uprostřed mezi nimi. Je tu tolik malých krůčků, kterých musíte jako tým dosáhnout, abyste se mohli přiblížit úspěchu."

Tanev, který je pravák, má v podstatě ložené místo v prvním páru Maple Leafs po boku Morgana Riellyho, který měl během své kariéry v Torontu střídající se partnery v obraně. Mimochodem, Rielly a Tanev spolu na mistrovství světa v roce 2016 vybojovali pro Kanadu zlato.

„S Morganem jsem hrál před pár lety na mistrovství světa a myslím, že jsme si to oba docela užili," vzpomínal Tanev. „Měli jsme úspěch a týmu se dařilo. Vzájemně se doplňujeme na ledě i mimo něj."

Podepsání šestileté smlouvy s 34letým hráčem s sebou nese větší riziko, zda bude hrát až do konce smlouvy. V dřívějších dobách ve Vancouveru měl Tanev problémy s udržením zdraví a ve třech sezonách po sobě odehrál jen 53, 42 a 55 zápasů.

Od těchto let je ale celkově zdravější a v minulém ročníku strávil na ledě v průměru více než 19 minut.

„Myslím, že jsem mnohem lepší hráč," řekl Tanev. "Trenéři odvedli skvělou práci, když mě chránili v oblastech, kde jsem byl v několika letech náchylný ke zranění. V poslední polovině letošního ročníku jsem odehrál nejvíc v kariéře."

