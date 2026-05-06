Veterán Perry konec neplánuje. Chce pokračovat, ale změní klub

29. května 8:00David Zlomek
NHL sice ještě žije boji o Stanley Cup, ale na trhu s volnými hráči se už rýsuje jeden z nejzajímavějších příběhů léta. Jeden z nejstarších aktivních hráčů soutěže Corey Perry oslavil v květnu jednačtyřicáté narozeniny, přesto se do hokejového důchodu nechystá. Podle renomovaného insidera Pierra LeBruna z webu The Athletic chce odehrát svou čtyřiadvacátou sezonu v nejlepší lize světa. Dres Tampy Bay Lightning už ale v příštím ročníku oblékat nebude.
LeBrun poprvé mluvil s Perrym o jeho budoucnosti už během série prvního kola play-off, v níž Tampa Bay měřila síly s Montrealem Canadiens. Zkušený novinář ale nechtěl dělat unáhlené závěry. „Počkal jsem několik týdnů, abych zjistil, jestli z Coreyho mluvil jen adrenalin po vyřazení, nebo to myslí vážně,“ vysvětlil LeBrun.
Když se tento týden spojil s hráčovým agentem Patem Morrisem, ten mu potvrdil, že Perryho záměr pokračovat je stoprocentní, pokud se pro něj najde tým se správnou rolí. Vše navíc nasvědčuje tomu, že v jednačtyřiceti letech má stále co nabídnout. V uplynulé sezoně, kterou začal v Los Angeles Kings a po uzávěrce přestupů dokončil právě v Tampě, nasázel solidních 17 gólů v 72 zápasech.
Zatímco o střelecký prach strach mít nemusí, jeho setrvání na Floridě je podle zámořských zdrojů vyloučené. Lightning s ním pro příští ročník nepočítají, a tak se stane 1. července nechráněným volným hráčem. Pro týmy s mistrovskými ambicemi bude Perry i přes pokročilý věk velmi lákavým zbožím. Sice už dávno nepatří do elitních formací, ale jeho fyzický styl hry, provokování soupeřů a obrovské zkušenosti z něj dělají ideálního hokejistu pro čtvrtou formaci a speciální týmy.
Pokud Perry v létě podepíše smlouvu s novým, v pořadí již osmým klubem své bohaté kariéry, bude mít na dosah historické milníky. Rodák z Ontaria potřebuje odehrát už jen 36 zápasů v základní části, aby dosáhl magické hranice 1 500 utkání v NHL. Z aktivních hráčů se tímto počinem mohou pyšnit pouze Alexandr Ovečkin a Brent Burns.
V zámoří se už nyní spekuluje, kam by mohly Perryho kroky vést, a fanoušci mluví o pohádkovém scénáři. Anaheim Ducks, kteří ho v roce 2003 draftovali a s nimiž v roce 2007 získal svůj dosud jediný Stanley Cup, vybudovali mladý a ambiciózní kádr připravený bojovat o play-off. Návrat do Kalifornie, kde Perry strávil třináct let a zářil po boku legend jako Teemu Selänne nebo Scott Niedermayer, by byl stylovou tečkou.