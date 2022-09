Velký úkol pro Red Wings. Musí podepsat Larkina

V NHL si manažeři neodpočinou snad nikdy. Jenom co skončil největší rachot v období s volnými hráči, rázem začínají jednání s borci, kteří vstupují do posledních ročníků svých smluv. Do této kategorie patří i kapitán Detroitu Dylan Larkin.

Šestadvacetiletý borec podepsal zatím poslední pakt na pět sezon v roce 2018. Red Wings tak nemusejí nutně nikam spěchat, ale obě strany si prý vyměňují své představy od půlky července.

Proč tak brzo? Vyhnout se nepříjemnostem a přinejlepším stihnout podepsat smlouvu před začátkem sezony. To se dle všeho nestihne, Yzerman i Larkinovi zástupci mají očividně odlišné představy.

Larkin za sebou má jednu z nejlepších sezon, kdy v 71 zápasech produkoval téměř bod na zápas, nakonec se zastavil na číslovce 69. To vše pod smlouvou zaručující 6,1 milionů dolarů ročně. Je tak jasné, že si polepší. Nikdo by se nedivil, kdyby Larkin mířil k devíti milionům.

Takový Sam Reinhart podepsal smlouvu na 6,5 milionů dolarů. Proč ho zmiňujeme? Protože mají s Larkinem téměř totožné statistiky.

Reinhart vstřelil 167 gólů a přidal 210 asistencí v 532 zápasech, zatímco Larkin dal 147 branek a 211krát asistoval v 504 utkáních. Oba průměrovali 0,71 bodu na zápas, navíc vycházejí ze stejného draftu, a to z roku 2014.

Pokud se jednání potáhnou po celou sezonu, dá se očekávat, že právě výkony v ní ovlivní výšku smlouvy. Ne tak ale její délku, všeobecně se očekává nejdelší možná, tedy osm let.

Dá se říct, že Larkin asi dostane to, co bude chtít. Je kapitánem a tváří týmu, navíc je michiganský rodák a několikrát se vyjádřil, že chce v Red Wings strávit celou kariéru. A Detroit nemá důvod ho pouštět. Otázkou je, jak dlouho bude trvat, než Steve Yzerman, šéf Detroitu, vykoumá správný kontrakt.

