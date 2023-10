Velký třesk se nekonal. Chtěl jsem přivést spíš tvrdost, vysvětluje Treliving

Byla to přirozená otázka. Přijdou s novým generálním manažerem velké změny, nebo ne? Brad Treliving nechtěl o ničem takovém slyšet a jádro hvězdných útočníků si ponechal. Austona Matthewse podepsal, s Williamem Nylanderem jedná. Letní plány obsahovaly také vhodné doplnění sestavy.

"Pevně věřím, že existuje styl, kterým musíte hrát v nejdůležitějších chvílích," řekl. "Je to stejně tak o mentalitě jako o čemkoli jiném."

S tímto vědomím se Treliving pustil do úprav soupisky, která se po téměř dvou desetiletích trápení na jaře konečně probojovala do play off, než ve fyzicky náročné sérii druhého kola podlehla Floridě.

A právě tohle chtěl Treliving změnit. Tak, aby se soupeř při pohledu na soupisku Maple Leafs báli. Mezi přírůstky patřila trojice útočníků Tyler Bertuzzi, Max Domi a Ryan Reaves.

Bertuzzi a Domi poskytují šikovnosti, produktivitu a odvahu, zatímco Reaves se svou osobností si vydobyl roli lídra kabiny a ochránce hvězd. "Vím, že se hodně mluvilo o jejich drsnosti," dodal Treliving. "Jsou to ale také dobří hráči. Jsou to hráči, kteří se umí dostat do míst, kam se těžko dostává a kde se zápasy rozhodují."

"Všichni jsme sledovali zápasy v dubnu, květnu a červnu," pokračoval Treliving. "A hraje se pořád stejně. Je to boj a rozhoduje se před brankami. Čím víc hráčů s takovou mentalitou a dovednostmi máme, tím víc nám to pomůže."

Fanoušky Maple Leafs určitě čeká zajímavá sezona. Konkurence v Atlantické divizi je neskutečně nabitá, a kromě toho se jejich miláčci podívají také na evropský kontinent, kde odehrají ve Švédsku tři zápasy.

„Jsme lepší tým. Doufám, že nám letní posily pomůžou v průběhu sezony a pochopitelně také v play off. Musíme stavět na tom, co jsme dokázali letos,“ burcuje Nylander.

Ten vstupuje do posledního ročníku své smlouvy. A asi všichni příznivci Toronta si dobře pamatují, jaké byly vyjednávání před několika lety, kdy trucoval až do prosince. Jestli to letos bude podobně komplikované, je ve hvězdách.

