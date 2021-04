Velký trejd na trase Chicago – Florida! Stěhuje se hned pět hráčů

Blíží se termín uzávěrky přestupů v National Hockey League a týmy již sahají ke změnám. Početnou výměnu si přichystali zástupci Chicaga a Floridy. Dres mění hned pět hokejistů a do trejdu je zahrnuta také jedna volba v draftu.

Florida poslala do Chicaga dvojici útočníků Bretta Connollyho a Henrika Borgströma, obránce Rileyho Stillmana a navrch volbu v sedmém kole draftu 2021. Opačným směrem putují Lucas Carlsson a Lucas Wallmark.

Začněme u toho nejzkušenějšího. Osmadvacetiletý forvard nastupuje ve své desáté sezoně v nejlepší hokejové lize světa a Chicago pro něj bude již pátým působištěm. Letos zatím odehrál jednadvacet utkání, v nichž zapsal čtyři kanadské body (2+2).

Kanadskému křídelníkovi zbývají ze stávající smlouvy dva roky, průměrně zatíží platový strop 3,5 miliony dolary. Právě jeho plat byl pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč se Florida k výměně odhodlala.

Blackhawks získali držitele prstenu pro vítěze Stanleyova poháru, což oceňuje i generální manažer klubu. „Když se díváme zpátky, měl dobrý přínos pro tým, který vyhrál Stanley Cup. Je urostlý, takových hráčů moc nemáme,“ říká Stan Bowman.

Druhým novým forvardem Jestřábů je třiadvacetiletý Fin Henrik Borgström. Rodák z Helsinek je zajímavým jménem, ve své první kompletní sezoně /2018/2019) nasbíral osmnáct kanadských bodů v padesáti zápasech. Letos zatím nastupuje v domácí soutěži za IFK Helsinky.

Třetím do party je Riley Stillman. Třiadvacetiletý obránce dosud odehrál mezi elitou třiačtyřicet utkání, jen tento rok nastoupil do osmi duelů. Byť to pro fanoušky není tak známé jméno, Hawks o něj velice stáli.

„Riley byl velkou součástí této výměny. Když ho vidíte hrát, tak vám dojde, že má úplně jiný styl, než všichni naši další mladí obránci, které máme. Nejdůležitější je na něm jeho soutěživost a jeho agresivní styl,“ komentuje Bowman.

Naopak na Floridu míří Švéd Lucas Carlsson, další třiadvacetiletý hráč. Rodák z Gävle debutoval minulý rok, kdy odehrál šest zápasů. Nyní už má na kontě startů osmnáct, posbíral v nich dva kanadské body a v tabulce +/- je na čtyřech kladných bodech.

Posledním členem tohoto trejdu je Švéd Lucas Wallmark. Pětadvacetiletý forvard už prostředí u Panthers zná, působil zde totiž v sezoně 2019/2020, když jej na Floridu vyměnila Carolina. Bodově pravidelně přispívá a určitě se vyplatí jeho výkony sledovat i nadále.

