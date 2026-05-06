Velký smutek ve Vegas. Tortorella odmítl potvrdit, že setrvá na lavičce

15. června 12:00David Zlomek
Zlatí rytíři z Vegas vstřebávají tvrdý náraz do zdi. Sen o zisku Stanley Cupu se definitivně rozplynul po nedělní porážce 0:3 s Carolinou. Na pozápasové tiskové konferenci ale neseděl ten arogantní a výbušný John Tortorella, jakého hokejový svět sledoval po celé play-off. Nevyhrožoval novinářům, nesliboval sedmý zápas a z očí mu čišela jen absolutní pokora. „Zatím jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Nejdřív musím tenhle tvrdý konec pořádně spolknout a strávit,“ odvětil zlomený kouč na otázku, zda se po krátkém záskoku vrátí na střídačku Vegas i v další sezoně.
Ještě minulý týden přitom v rozhovoru pro Sportsnet nekompromisně hlásil: „Na konci června ve Vegas končím.“ Jeho mise měla být jen rychlou záchranou poté, co generální manažer Kelly McCrimmon na konci března vyhodil Bruce Cassidyho, pod kterým prý tým ztratil duši.
Jenže fantastický závěr základní části a následná jízda náladu známého bouřliváka výrazně změnila. „Mám obrovské štěstí, jak se to všechno na konci roku tak zvláštně seběhlo. A pak to spojení s těmihle kluky... Jsem strašně vděčný, že jsem mohl poznat tým a celou tuhle prvotřídní organizaci. Chtěl jsem trénovat a mít tu šanci právě s touto partou, to je prostě obrovské štěstí,“ vyznával se ze svých citů Tortorella.
Šestý zápas byl přitom pro domácí obrovským ofenzivním trápením. Vegas nastoupilo bez zraněného elitního centra Williama Karlssona a hned ve čtvrté minutě inkasovalo z hole Taylora Halla. „Divoký rok, bláznivý rok,“ kroutil hlavou obránce Brayden McNabb. „Dali jsme se dohromady až pozdě. Torts přišel na konci ročníku a odvedl skvělou práci. Tohle nás bude ještě hodně dlouho bolet a strašit. Jsme hrdí na to, kam jsme se dostali a jak jsme hráli, ale bohužel to prostě nestačilo.“
V šatně Vegas tak vládla hrobová atmosféra. Na zdi visela papírová maketa Stanley Cupu, ve které ze šestnácti chyběly pouhé dva vítězné puky. I přes hořké zklamání se ale kabina jasně postavila za svého trenéra a vyslala vedení jasný vzkaz.
„Byl prostě úžasný. Cítil jsem, že do play-off opravdu přinesl zásadní změnu. Bylo to skvělé,“ pochvaloval si obránce Shea Theodore. A okamžitě se přidal i Noah Hanifin: „Byl neskutečný. Přijít do takové situace osm zápasů před koncem je naprostý unikát. Ale on zmáčkl ta správná tlačítka, naprosto našemu týmu věřil, a právě on nám dal šanci.“