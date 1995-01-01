Velký podpis hlásí i Utah. Cooley se dočkal balíku, ale i závazku

29. října 18:20David Zlomek
Utah Mammoth udělali velký krok směrem k budoucnosti, jelikož podepsali Logana Cooleyho na osmiletou smlouvu v hodnotě 80 milionů dolarů. Nový kontrakt, který začne platit od příští sezony, zaručí třiadvacetiletému americkému útočníkovi průměrný roční plat 10 milionů ročně a jistotu do roku 2034.
Cooley, kterému je teprve dvaadvacet, se stal tváří klubu už v Arizoně, která se proměnila v Utah Mammoth. Potenciál ukazuje dlouhodobě a v této sezoně se mu zatím daří skvěle, po jedenácti zápasech sezony má osm gólů a dvanáct bodů, navazuje na loňských pětadvacet branek a pětasedmdesát kanadských bodů. Na svém kontě má už 121 zápasů a stejný počet bodů.
„Jsem nadšený, že mohu zůstat v Utahu na dalších osm let. Hrát s těmito spoluhráči je radost a život tady je skvělý od prvního dne. Fanoušci vytvářejí neuvěřitelnou atmosféru a vedení nám dává všechny podmínky k úspěchu,“ řekl Cooley po podpisu smlouvy, která z něj dělá nejlépe placeného hráče Mammoth.
Podle generálního manažera Billa Armstronga šlo o prioritu celé organizace. „Logan není jen skvělý hokejista, ale i člověk, který určuje standard pro všechny kolem sebe. Jeho přístup i výkony jsou přesně to, co chceme, aby náš klub představoval. Podepsat ho na osm let bylo logické i zasloužené,“ uvedl Armstrong.
Vyjednávání trvalo několik měsíců, ale probíhalo bez konfliktů. Cooley původně odmítl nabídku na 77 milionů, nakonec se obě strany dohodly na částce o něco vyšší. Kontrakt vstoupí v platnost od příští sezony a obsahuje i částečnou klauzuli o nevyměnitelnosti, která začne platit v roce 2030.
Pro Utah je to zásadní krok. Cooley je tváří klubu a zároveň součástí dlouhodobě budovaného jádra, do kterého patří i Dylan Guenther, JJ Peterka, Michail Sergačev, Jack McBain nebo brankář Karel Vejmelka. Všichni mají smlouvy minimálně do roku 2030.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.