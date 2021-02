Velký milník pro legendu Tučňáků. Crosby se chystá odehrát tisící zápas

Mimořádný večer čeká na jednu z největších hvězd National Hockey League. Pittsburghský kapitán Sidney Crosby se chystá přepsat klubové dějiny, duel proti Islanders pro něj totiž bude jubilejním tisícím kláním v kariéře.

Crosby se stane vůbec prvním hráčem v dějinách Penguins, který na tuto úctyhodnou metu dosáhne. Za ním jsou v historických tabulkách ruský kolega Jevgenij Malkin (922 startů) a legendární šestašedesátka Mario Lemieux (915).

Celou organizaci může jen mrzet absence diváků. Vždyť třiatřicetiletý Kanaďan je jednou z největších klubových ikon, společně s Lemieuxem se na něj bude vzpomínat i dlouho po kariéře. Oslavy takového milníku by si zcela jistě zasloužily plné tribuny.

„Myslím, že má v sobě vše, co je potřeba k tomu být Tučňákem z Pittsburghu. Je identitou tohoto týmu, mužstvo se staví kolem něho. To je to, co znamená pro Penguins a celou tuto komunitu,“ smekl před svým svěřencem trenér Mike Sullivan.

Pro každého z organizace je čest nastupovat a pracovat po boku takového velikána. Stačí se podívat, čeho ve svých třiatřiceti letech v nejlepší hokejové lize světa dosáhl.

3x prsten pro vítěze Stanleyova poháru,

2x Conn Smythe Trophy (nejužitečnější hráč play-off)

2x Art Ross Trophy (nejproduktivnější hráč ligy

2x Maurice Richard Trophy (nejlepší střelec ligy)

2x Hart Trophy (nejužitečnější hráč ligy)

3x Ted Lindsey Award (nejužitečnější hráč podle NHLPA)

Mark Messier Leadership Award (největší vůdčí schopnosti na ledě i mimo něj)

A to jsme pouze u trofejí a cen v rámci NHL. Kromě toho je také členem Triple Gold Club, tedy skupiny hráčů, kteří vyhráli mistrovství světa, olympiádu a Stanley Cup. Nespočet medailí má už z mládežnického věku

Celkově za dosavadních 999 startů vstřelil 468 branek a na dalších 808 přihrál. V historickém bodování Pens mu patří stříbrná pozice za Lemieuxem. Samozřejmě na tom “Sid the Kid“ statisticky mohl být ještě o něco lépe, nebýt tolika zdravotních problémů či výluky v roce 2012.

Přesto ušel obrovský kus cesty od draftu 2005, kdy si jej Tučňáci vybrali z prvního místa. Svou premiéru si odbyl 5. října 2005 proti New Jersey, kdy rovněž zapsal i první bod za asistenci u gólu Marka Recchiho.

Tehdy dokonce mohl dokonce skórovat během svého prvního střídání, ale jeho pokus zastavil Martin Brodeur.

„Pamatuji si, že mi bylo jedno, že jsem neskóroval. Myslím, že to bylo snad poprvé v životě, kdy mi to nevadilo. Bylo skvělé prostě být v NHL. Martin Brodeur zastavil mojí střelu. Život je fajn,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů Crosby.

