Velký Getzlafův den! Je nejproduktivnějším Kačerem

Ryan Getzlaf se pořád pohybuje v kádru Anaheimu a vypadá to, že mu bude věrný až do konce kariéry. Moc se o něm v posledních letech nemluví, avšak včera nastal jeho velký den. Když v domácím zápase proti Montrealu asistoval u gólů Troye Terryho, posunul se před Teemu Selanneho na první místo historických tabulek Ducks.

Dlouholetý kapitán Kačerů v půlce třetí třetiny vyslal na zteč Terryho, který se nemýlil. Samotný střelec sice chvíli slavil, pak si ale uvědomil, čeho pomohl dosáhnout. Zanedlouho přijel i zbytek spoluhráčů a společně se radovali hlavně s rekordmanem Getzlafem.

“Je to Ryan, takže mi bylo jasné, že mě přihrávkou najde,” chválil svého spoluhráče Terry. “Nahrál mi perfektně. Jsem rád, že jsem dal gól, protože jsem pomohl týmu i jemu.”

Pro šestatřicetiletého borce to byl bod číslo 989. Ve statistikách mu svítí 279 branek a 710 asistencí. Je tak očividné, která role mu sedí nejvíc.

“Ani vám nedokážu říct, jak moc to pro mě znamená,” povídal po utkání s Montrealem. “Třešničkou na dortu bylo, že jsem to mohl oslavit před našimi fanoušky, na našem stadionu a před mou rodinou. Je to skvělé.”

Když v létě Getzlaf podepisoval nový kontrakt, bylo jasné, že jeho cílem je překonání Selanneho a pokoření hranice tisíce bodů. Jeden úkol je za ním, druhý ho ještě čeká. Bylo by překvapením, kdyby na tisícovku letos nedosáhl.

“O čísla se nezajímám, nerad o nich mluvím, ale tohle bylo něco, čeho jsem chtěl dosáhnout,” dodal Getzlaf s tím, že v kariéře pokračoval i za účelem překonání rekordu. “Do důchodu se mi teď bude odcházet mnohem líp.”

Nejvíce odehraných zápasů, nejvíce asistencí, nejvíce bodů, nejdéle sloužící kapitán. To všechno je Ryan Getzlaf. Jeho číslo má u stropu domovské arény zaručené místo.

“Ryan je strašně vnímavý hráč,” pochválil svého svěřence trenér Ducks Dallas Eakins. “Když říká, že mu nejde o body, lže. Jde mu o ty dva, co se přidají do tabulky po výhře. Myslím, že by víc hráčů mělo přemýšlet jako Ryan. Že nejde o to, kolik mají bodů, ale o to, jestli pro svůj tým získají dva.”

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

