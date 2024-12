Velké výročí v Bostonu. První americký klub v NHL bude slavit proti rivalovi

Boston Bruins jsou pevnou součástí zámořské hokejové historie. Patří do tzv. Original Six, původní šestky týmů, které tvořily ligu v letech 1942-67. Historie organizace je ale ještě delší. 1. prosince 2024 uplyne od prvního zápasu Bruins v NHL právě 100 let.

V sezóně 1923-24 tvořily NHL jen celky Ottawy, Montrealu, Toronta a Hamiltonu. Čtyři kanadské kluby. S rokem 1924 přibyli v Montrealu ke Canadiens Maroons a z USA se připojili Boston Bruins. Všechny další tradiční americké organizace – Detroit, New York Rangers a Chicago Black Hawks - vstoupily do NHL později než Boston.

Bruins sehráli svůj první duel v NHL 1. prosince 1924 proti Montreal Maroons. Maroons už v lize dávno nejsou. Stoleté výročí tedy oslaví proti Montreal Canadiens. Jde o klub, s nímž má Boston bohatou historii. Canadiens jsou vedle Flyers bezpochyby největším rivalem Bruins.

Joe Sacco, současný trenér Bostonu, si coby kluk někdejší rivalitu velmi dobře pamatuje. „Sotva si uvědomíte, jak velkým privilegiem bylo cítit se součástí Original Six. Bude to skvělý den pro naše fanoušky i hráče. Budou proti sobě dva týmy s bohatou tradicí. Ta rivalita má hluboké kořeny a já si jako chlapec tu intenzitu zápasů dobře pamatuju.“

Také Brad Marchand už má v NHL něco za sebou, a tak může vzpomínat. „Odhodlání vítězit je mimořádná věc, kterou má možná spousta hráčů za automatickou. Každý to chce dokázat, bohužel to mockrát nevyjde. Každá organizace tohle ale nemá,“ připomíná borec, jenž vyhrál Stanley Cup s Bostonem hned ve své první kompletní sezóně.

Bruins vyhráli dohromady šestkrát a ve fanoušcích pochopitelně hlodají pochybnosti, že titulů mohlo být víc. První úspěchy přišly v letech 1929, 39 a 41. Pak za slavné éry Bobbyho Orra (1970 a 72) a poslední pod vedením Zdena Cháry (2011). U toho už byl Marchand.

První vítěznou dynastii Bruins poškodila druhá světová válka, kam musela spousta mladých mužů narukovat. Taky v sedmdesátých letech pod Orrem a Espositem mohlo být těch prstenů pro vítěze určitě víc. Pod Rayem Bourquem prohráli Bruins v letech 1988 a 90 dvě finále.

I když to na další vítěznou parádu v nejbližší době nevypadá, město si výročí užije. Zápas je naplánován na odpoledne, oslavy začnou mnohem dřív. Bruins momentálně rozhodně nejsou v pohodě, v neděli ale budou mít tuplovanou motivaci fanoušky potěšit.

Trenér chystá změny v sestavě. Pastrňák a Marchand už nebudou hrát na přesilovce spolu. V Pastrňákově pětce byli na tréninku ještě McAvoy, Geekie, Brazeau a Zacha. Marchand měl kolem sebe Lohreie, Coylea, Eliase Lindholma a Frederica.

„Trápíme se a chceme vidět všechny možnosti, hráče na různých postech, a podívat se, jak to bude vypadat v tréninku,“ vzkázal Joe Sacco.

