Velké nákupy? S hvězdami opatrně. Chceme růst chytře, říká šéf Chicaga

Chicago Blackhawks mají před sebou zajímavé léto. Mají čtvrtý nejvyšší prostor pod platovým stropem v celé NHL (podle PuckPedia 29,2 milionu dolarů) a v týmu pod smlouvou už 21 hráčů. Nabízí se tedy otázka — využije generální manažer Kyle Davidson finanční volnost k významné posile?

„Mám pocit, že tohle se opakuje každé léto, co jsem v téhle funkci. Všichni čekají, že teď už musíme něco udělat,“ řekl Davidson pro Chicago Sun Times. „Samozřejmě jsme připravení něco . Ale musí to dávat smysl. Nemůžeme udělat krok, který by šel proti cestě, na kterou jsme se vydali.“

Davidson upozorňuje, že udělat velkou bombu na trhu je letos těžší než kdy dřív. Zvedající se platový strop umožnil řadě klubů udržet své klíčové hráče a zároveň otevřel prostor dalším týmům, které se chtějí do souboje o posily zapojit.

„Víc týmů teď má prostor a peníze. Víc týmů si klíčové hráče podrží, a naopak těch, kteří by se mohli opravdu uvolnit, je méně. Konkurence bude větší a výběr menší. To je realita,“ podotkl Davidson.

Podle údajů PuckPedia má Chicago momentálně k dispozici přes 29 milionů dolarů, což je čtvrtý největší volný prostor v lize. Právě díky tomu by Blackhawks případně mohli využít svou zásobu draftových voleb a jít cestou výměny. Davidson to rozhodně nezavrhuje.

„Samozřejmě, tohle je něco, o čem jsme ochotni uvažovat. Ale otázka je, jestli takové možnosti vůbec reálně existují,“ řekl Davidson. „Zvyšující se platový strop dost týmů uvolnil z povinnosti řešit platové problémy, což dřív bývalo hlavním důvodem, proč hráči měnili dres. Letos je na trhu cítit větší klid. Ale pokud by se něco naskytlo, jsme připraveni.“

GM Chicaga navíc přiznal, že s tím, jak draftový proces Blackhawks postupuje, je teď ochotnější s některými volbami na trhu operovat. „První roky, když by se mě někdo zeptal, jestli chci za hráče vyměnit první nebo druhé kolo, odpověděl bych, že ano, ale spíš nepravděpodobně. Teď už je to jinak. Pokud by se objevil hráč, který by nám pasoval do současné fáze přestavby, jsme to ochotní zvážit.“

Blackhawks mají v příštích dvou letech k dispozici čtyři výběry v prvním kole draftu a pět ve druhém. Davidson tak má s čím pracovat — ale zároveň nechce ztratit ze zřetele dlouhodobou vizi. A je připraven i na variantu, že příští sezona může být opět o učení se a vývoji.

„Je to hlavně o trajektorii. Chceme, aby rozvoj mladých hráčů vedl k růstu celého týmu,“ řekl Davidson. „Budeme mladší, mnohem mladší než na začátku loňské sezony. To je vzrušující. Ale zároveň to znamená, že u mladých hráčů přijdou výkyvy. Je to normální a musíme s tím počítat.“

A že by Chicago chtělo udělat velký tah jen proto, že se to od něj čeká? „To by bylo nezodpovědné,“ uzavřel Davidson.

