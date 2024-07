Velké letní podpisy? Udělali jsme velký krok dopředu, těší šéfa Chicaga

Chicago Blackhawks se na trhu snažili doplnit kádr zejména o zkušenější hráče. Práce je pro léto víceméně hotova a vedení týmu si libuje, že odvedlo dobrou práci. "Jsem opravdu nadšený z toho, jak na tom náš tým je a co se nám podařilo 1," řekl generální manažer Kyle Davidson.

"Přidali jsme spoustu šikovných hráčů, hodně zkušeností a myslím, že jsme náš tým celkově pozvedli. Jsem opravdu spokojený s tím, jak se věci vyvinuly a jak to vypadá před tréninkovým kempem,“ dodal Davidson.

Blackhawks podepsali v pondělí, první den otevření trhu, osm smluv. Patří mezi ně útočníci Tyler Bertuzzi, Teuvo Teravainen, Pat Maroon, Craig Smith či Joey Anderson. Před novám brankářem Laurentem Brossoitem pak budou bránit třeba Alec Martinez a TJ Brodie.

Blackhawks chtěli očividně získat více zkušeností, aby vyvážili mládí, které na soupisce je. Konkrétně Bertuzzi a Teravainen by měli v této sezóně patřit k tahounům dvou nejlepších útočných řad.

Bertuzzi nasbíral v minulém ročníku v dresu Toronta 43 bodů v 80 zápasech a Teravainen, který v roce 2015 vyhrál s Blackhawks Stanley Cup, nasbíral v dresu Caroliny 53 bodů v 76 duelech. "Jsou to hráči do první šestky," potvrdil Davidson.

Blackhawks během trhu tedy solidně posílili své řady. Bylo to nutné vzhledem k tomu, jak se v minulé sezoně často příliš opírali o mladé hráče, zejména kvůli zraněním. Nyní mají dobrou sadu veteránů; je těžké to promítnout do výsledků, ale Chicago by určitě mělo zaznamenat zlepšení.

"Chceme být lepší," přikývl Davidson. "Chceme být schopni jít do zápasů a vnutit soupeři svou hru víc než v minulosti, místo abychom se snažili zastavit tlak nebo aby si nás týmy podmanily. Chceme být schopni hrát více s pukem a kontrolovat hru a samozřejmě získat více vítězství."

Share on Google+