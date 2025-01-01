Velké hvězdy, velké peníze, ale žádné výsledky. Predators jdou do opravného pokusu

27. září 14:30David Zlomek
Nashville Predators před rokem rozhazovali jako nikdy. Přivedli Stevena Stamkose, Jonathana Marchessaulta i Bradyho Skjeie a věřili, že s nimi znovu prorazí k boji o Stanley Cup. Místo velkého úspěchu ale přišel tvrdý pád. Tým se trápil od prvního utkání, nedokázal najít správný rytmus a nakonec skončil třetí nejhorší v celé NHL. Play-off bylo pryč už v půlce sezony a místo vysněného tahu na titul přišel boj o draft. To je ale pryč.
„Měli jsme špatnou sezónu,“ připustil Filip Forsberg. „Ale už to nechceme řešit. Měli jsme čas všechno strávit a teď se díváme dopředu.“
Generální manažer Barry Trotz přesto nepřikročil k velké čistce. Trenér Andrew Brunette zůstal, stejně jako hvězdné posily z loňského léta. Trotz věří, že zkušené jádro může pořád uspět, pokud se vrátí ke své hře a přidají k tomu mladší hráči, které mezitím doplnil do kádru. „Už dvakrát jsme dokázali překvapit experty a doufám, že to zvládneme i potřetí,“ prohlásil Trotz.
Klub se snažil přes léto spíš upravit detaily. Brunette mluvil s lídry týmu o změnách systému, aby víc vyhovoval jejich stylu. Defenzívu má posílit nový asistent Luke Richardson. Predators také zapojili mladší hráče a chtějí být rychlejší a fyzicky silnější. „Zvětšili jsme se a průměrně omladili o čtyři roky,“ řekl Trotz. „To je dobré pro současnost i budoucnost.“
Hlavní tlak ale stejně padá na drahé veterány. Loni totiž zklamali: Stamkos odehrál všech 82 zápasů, ale měl jen 53 bodů. Marchessault vstřelil 21 gólů, což bylo poloviční číslo oproti jeho poslední sezoně ve Vegas.
Skjei skončil s minus 24 a podstatně horší produktivitou než v Carolině. Forsberg se propadl o 17 branek dolů. „Nikdo nám teď moc nevěří, ale to nám dodává motivaci,“ řekl nováček Erik Haula, který se k týmu přidal právě proto, že cítil touhu hráčů napravit ostudný rok.
