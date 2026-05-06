NHL.cz na Facebooku

NHL

Velká smůla spustila bleskovou akci. Capitals našli záchranu tam, kde to málokdo čekal

22. května 14:30

David Zlomek

Vedení Washingtonu Capitals se rozhodlo udržet švédského obránce Timothyho Liljegrena, kterého klub získal letos v březnu před uzávěrkou přestupů. Bek podepsal s týmem z hlavního města USA novou dvouletou smlouvu, která mu celkově vynese 6,5 milionu dolarů. Z platového stropu tak bude každoročně ukrajovat 3,25 milionu dolarů.

Nutnost podepsat Liljegrena se pro Capitals stala absolutní prioritou v momentě, kdy si jeho krajan Rasmus Sandin v závěru sezony přetrhl přední zkřížený vaz v pravém koleni. Sandin již podstoupil operaci a s odhadovanou dobou rekonvalescence v rozmezí šesti až devíti měsíců s jistotou zmešká začátek ročníku 2026/27.

Jeho návrat na led se momentálně očekává nejdříve na konci října, v horším případě by mohl chybět až do konce ledna.

Liljegren dorazil do Washingtonu v rámci výměny se San Jose Sharks, kterým Capitals obětovali volbu ve čtvrtém kole draftu pro rok 2026. Během finiše sezony stihl v novém dresu odehrát pouze čtyři utkání s průměrným časem 16:54 na zápas. Celkově v ročníku rozděleném mezi Sharks a Capitals naskočil do 47 duelů, ve kterých si připsal 11 bodů za jeden gól a deset asistencí.

Podpisem severského zadáka si Capitals zajistili pod smlouvou na příští sezónu celkem tři pravoruké obránce z poslední soupisky, když se Liljegren zařadil po bok Matta Roye a Dylana McIlratha. Podle specializovaného portálu PuckPedia se tímto krokem ztenčil dostupný prostor Washingtonu pod platovým stropem z původních 36,5 milionu na aktuálních 33,35 milionu dolarů.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Slavin se kál, potopil Hurikány. Takhle jsem ho v životě hrát neviděl, nechápal Brind‘Amour

22. května 16:00

Konec legendy se nekoná. Crosby chce hrát co nejdéle, plánuje další smlouvu

22. května 13:00

Jak se sbírají zkušenosti. Zarostlý a soustředěný Slovák zařizuje důležité branky

22. května 11:30

Informační chaos v New Jersey. Požádal tedy Šimon Nemec o výměnu, nebo ne?

22. května 10:00

nhl.cz doporučuje

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.