Velká sláva v Plzni! Francouz přiveze ukázat Stanley Cup

Na velkolepou událost se připravuje Plzeň: čerstvý vítěz Stanley Cupu brankář Pavel Francouz ukáže stříbrný pohár na oslavách ve svém domovském městě.

O konkrétním termínu akce informovala jeho zastupující agentura Sport Invest. Událost se bude konat v pátek 22. července v plzeňském pivovaru.

„Je pro nás ctí, že slavný Stanley Cup se fanouškům představí právě na půdě Plzeňského pivovaru,“ těší manažera sponzoringu Plzeňského Prazdroje Ladislava Koláře.

„Pro Pavla máme připraveno nejedno překvapení a samozřejmě věříme, že mu k úžasnému sportovnímu úspěchu přijde pogratulovat velké množství fanoušků,“ dodává Kolář.

Dvaatřicetiletý gólman se letos stal jediným českým šampionem. Jeho Colorado si ve finálové sérii play off poradilo 4:2 na zápasy s Tampou Bay, za kterou nastupovali krajánci Jan Rutta a Ondřej Palát.

Čerstvý šampion zdraví ?? fanoušky! ??pic.twitter.com/AEfCZyhbvL — Bronzový nároďák (@narodnitym) June 27, 2022

Nejslavnější hokejová trofej se do České republiky podívá druhý rok po sobě, loni její zisk společně s fanoušky slavili právě Rutta a Palát. O rok dříve to vinou koronavirové pandemie nevyšlo.

„Jsem natěšený, bude to výjimečný zážitek. Pohár chci ukázat rodině a kamarádům, ale pochopitelně také co největšímu počtu fanoušků,“ hlásí Francouz, který během play off svému celku pomohl v sedmi utkáních.

Hokejovým příznivcům Stanley Cup odhalí od 13 do 16 hodin, součástí celé akce bude bohatý doprovodný program a s gratulací se připojí řada známých person ze sportu i kultury.

Fans na místě mohou ukořistit fotku se slavným pohárem nebo tematický merchandising NHL.

„Každým dnem mi sice přibývá povinností a příprav s akcí spojených, ale já si to užívám,“ vykládá Francouz.

A pokračuje: „Jsem rád, že slavit s fanoušky budu právě v pivovaru, který k Plzni neodmyslitelně patří. A rád bych pohár na místo dovezl historickým americkým džípem, protože i tento symbol mám s naším městem spojený.“

„Naším cílem není sterilní slavnost, ale živé odpoledne pro všechny sportovní nadšence. Chceme společně oslavit výjimečný úspěch výjimečného sportovce,“ přidává zástupce společnosti Sport Invest David Trávníček.

