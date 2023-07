Velká sezona před Crosbym. Chce před Lemieuxe i do top desítky

Letos to nebylo ani na play off, otázkou je, co za rok. Kyle Dubas se snaží oživit Pittsburgh všemi možnými prostředky, ale jestli to bude stačit, to se zatím neví. Sidney Crosby tak alespoň může přemítat nad tím, jakých úspěchů dosáhne on sám. Stojí před ním velké milníky.

Na začátku roku 2014 zaostával Crosby za Mariem Lemieuxem o téměř 1 000 bodů. Od té doby jsme se posunuli o skoro deset let dopředu a Crosby je stále za legendou. Nemusí to být na dlouho.

Crosbymu nyní patří 15. místo v historickém bodování NHL, na kontě má 1 502 bodů. Pokud mu bude v příští sezoně držet zdraví a zapíše slušnou sezonu v podobě 88 bodů, mohl by se Crosby posunout až na desáté místo.

Lemieuxův rekord 690 branek v Pittsburghu se zdá být pro Sida nejméně dosažitelný. Crosby by musel mít průměr 35 gólů za sezonu po dobu čtyř let, což se moc reálně nejeví. To však neplatí pro ostatní kategorie.

Crosby se přiblížil na 81 asistencí k Lemieuxovu celkovému počtu asistencí v kariéře (1 033 proti 952), což by byl první významný milník, který by se přenesl z čísla 66 na 87. Nebude to v nadcházející sezóně, ale někdy v průběhu ročníku 2024/25 by se měl Crosby při dobrém zdraví a pokračující dobré formě dostat na 1 034 asistencí a v tomto ohledu se osamostatnit v historii klubu Pittsburghu. V kategorii bodů je Crosby 221 bodů za Lemieuxem.

Crosby má smlouvu ještě na dvě sezony. Navenek se sice ke své budoucnosti nevyjadřuje, nicméně je asi úplně jasné, že nebude hrát nikde jinde než v Pittsburghu. Otázkou tedy je, jak dlouho ještě. Velkým faktorem jeho kariéry je totiž zdraví. V poslední době mu tělesná schránka celkem drží.

V momentě, kdy mu vyprší smlouva, mu bude 38 let. Pokud bude chtít, dobré dva roky ještě může odehrát. Co by to mohlo znamenat? Třeba posun na páté místo historického bodování, které s 1 798 body drží Ron Francis. Rychlou matematikou zjistíme, že jde o 296 bodů.

Za předpokladu, že Crosby bude hrát ještě dva roky po skončení stávající smlouvy, by to znamenalo, že by musel v průměru nasbírat 74 bodů, aby Francise sesadil. Pro tak dobrého hokejistu to není nic nemožného.

Už teď má vynikající kariéru, je ověnčen úspěchy a bezesporu patří mezi nejlepší hráče historie. Ale ambice mu nechybí. I proto se dá očekávat velký atak na historické tabulky.

