Velká rána pro šampiony. Tkachuk může chybět až do Vánoc, zvažuje se operace

Zatímco Florida Panthers oslavovali svůj druhý Stanley Cup v řadě, hvězdný útočník Matthew Tkachuk v tichosti bojoval s bolestí, která zdaleka nebyla běžná. Podle posledních informací od renomovaného insidera Nicka Kypreose je dokonce možné, že americký forvard bude mimo hru až do Vánoc. Důvodem je přetrvávající zranění, které možná bude vyžadovat chirurgický zákrok.

Tkachuk během play off odehrál všech 23 zápasů se sportovní kýlou a dalšími potížemi. I přes tento fyzický stav zaznamenal osm gólů a 15 asistencí a podruhé v řadě zvedl nad hlavu Stanley Cup. „Byl to naprostý fyzický kolaps. Jeho tělo bylo v troskách,“ řekl po finále trenér Paul Maurice.

Teď se ale místo oslav řeší vážné otázky. Podle Kypreose není vyloučeno, že Tkachuk podstoupí operaci, která by znamenala absenci minimálně do přelomu roku. A i když se zatím nezdá, že by kvůli tomu přišel o účast na olympiádě v Miláně, Panthers musí počítat s tím, že bez své klíčové postavy zahájí novou sezonu.

Jediným pozitivem v celé situaci je možnost využít dlouhodobé marodky (LTIR) pro uvolnění prostoru pod platovým stropem. V takovém případě by Panthers mohli být finančně flexibilnější při skládání sestavy na úvod sezony. Jenže žádné manévry nenahradí to, co Tkachuk Floridě přináší: fyzickou hru, produktivitu, lídrovství i schopnost rozhodovat zápasy.

V základní části odehrál 52 zápasů a zaznamenal 57 bodů (22+35). Ve vyřazovací části si držel průměr bod na zápas a s Carterem Verhaeghem byl nejproduktivnějším hráčem mužstva.

