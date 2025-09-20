Velká rána pro Noska! Vítěz Stanley Cupu vynechá na začátku sezóny několik měsíců

19. září 6:00Jakub Ťoupek
Český útočník Tomáš Nosek se připojil na listině dlouhodobě zraněných hráčů Panthers ke Tkachukovi a bude chybět v řádech měsíců. Noska trápí problémy se zraněním spodní části těla, které jej do úvodu nového ročníku nepustí. Tuto zprávu potvrdil generální manažer Panthers Bill Zito na úvodním setkání s médii.
„Kvůli zranění ve spodní části těla bude chybět několik měsíců. Jde o dlouhodobou záležitost a vše si budeme teprve postupně vyhodnocovat. Teprve až budeme vědět více, bude možné s o něco větší jistotou určit, kdy by se mohl vrátit na led. Jisté ale je, že půjde o měsíce,“ uvedl Zito.
Pardubický rodák nastupoval v NHL za Detroit, Vegas, Boston a New Jersey, na Floridu přišel loni. V základní části na Floridě odehrál 59 zápasů s bilancí 1+8, v play-off však týmu velkým dílem pomohl k zasloužené obhajobě Stanley Cupu.
Loňské finále byla jeho druhá zkušenost s takto velkými zápasy. V roce 2018 s Vegas postoupil také do samotného finále. Tam ale svoji první sezónu Golden Knights nezakončili úspěšným koncem a tato pohádka skončila před samotnými zlatými bránami.
Celkově pak má Nosek odehráno v NHL 493 utkání ve kterých získal 116 bodů. Ve vyřazovacích bojích pak nastoupil do dalších 68 zápasů se ziskem 17 bodů. Nedraftovaný útočník se od svých prvních krůčků mezi nejlepšími vypracoval na spolehlivého centra do 4. lajny. V této roli také pomohl Floridě k obhajobě.
Vzhledem k nespecifikovanému problému tak visí otazník také nad jeho možnou účastí na olympijském turnaji, který se nezadržitelně blíží. Do základní české šestky kouč Radim Rulík již v polovině června nominoval brankáře Lukáše Dostála, obránce Radko Gudase a útočníky Davida Pastrňáka, Pavla Zachu, Martina Nečase a Ondřeje Paláta.
Nosek se na listině zraněných připojil k jednomu z ofenzivních tahounů týmu, u něj je ale známo, kdy se vrátí. Matthew Tkachuk by měl týmu chybět do prosince, což byla první prognóza lékařského týmu Panthers a slova Billa Zita.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.