Velká posila pro Vegas? Uzdravený kapitán. Každým dnem se cítím silnější, hlásí

Třicetiletý forvard Mark Stone stihl v minulé sezoně naskočit jen do sedmatřiceti duelů. Absence lídra ve Vegas rozhodně byla znát, možná i kvůli ní se Golden Knights nedostali do play-off. V létě jejich klíčový muž podstoupil operaci zad, po které se už cítí daleko lépe.

„Jestli vím, že jsem už stoprocentní? To skutečně nevím, ale je to na správné cestě. Uvidí se, až vše otestuji na předsezonním kempu,“ pravil na North American Player Media Tour v Nevadě.

Do ostrého utkání naposledy naskočil na konci dubna proti St. Louis. Tehdy sice odehrál devět utkání v řadě, ale předtím se do hry nezapojil hned dva měsíce. Celkově ve zmíněných 37 zápasech posbíral 30 kanadských bodů za 9 branek a 21 asistencí.

Mark Stone se podělil o nepříjemný zážitek z loňského duelu na ledě Edmontonu, po kterém to s jeho zády nevypadalo vůbec dobře: „Sotva jsem dolezl do autobusu. Skoro jsem se nemohl hýbat. Věděl jsem, že takhle to nemůže pokračovat a musel jsem s tím začít něco dělat.“

„Dostal jsem se do bodu, kdy jsem věděl, že jedinou možností je operace. V hlavě se mi ulevilo, když jsem věděl, že se to bude jen zlepšovat. Měl bych být schopen pokračovat v kariéře tak, jak jsem to měl před zraněním,“ řekl.

Ačkoliv jej nic snadného nečekalo, zdá se, že Stone nejtěžší období ustál. „Celé léto jsem se snažil vydrápat na vrchol. Cítím, že jsem docela blízko, abych na něj dosáhl,“ doplnil s nadějí, že by se mohl zapojit do přípravných zápasů. 26. září, kdy jeho Rytíři vyjedou na led Colorada, by se měl však ještě šetřit.

Stone udělá vše, aby byl připraven na první soutěžní utkání 12. října na ledě Los Angeles. Dle predikcí novinářů by měl vytvořit silný první útok s Jackem Eichelem. Kdo jim bude hrát na levém křídle? Pravděpodobně Chandler Stephenson či Jonathan Marchessault.

„Každým dnem se cítím silnější. Už se těším, až naskočím do zápasů, ale zároveň je třeba říct, že to bude velmi psychicky náročné,“ uzavřel Stone.

