Velká pocta! Nashe čeká vyvěšení dresu

S podobnými gesty se v poslední době v NHL roztrhl pytel. Pocty se dočkal Henrik Lundqvist, Sergej Zubov nebo Pekka Rinne. V noci na neděli čeká vyřazení dresu i legendu Columbusu Ricka Nashe.

Půjde o velkou událost, vždyť téhle pocty se v organizaci Columbusu ještě nikomu nedostalo. Ke stropu arény zamíří dres s jeho ikonickou jednašedesátkou.

Nash vyrůstal v Torontu, do Columbusu se dostal poté, co si ho jako celkovou jedničku vybrali Blue Jackets, kteří byli v lize stále ještě nováčky.

Na hru Columbusu měl okamžitý vliv, taky byl ve své první sezóně nominován na nováčka roku. Na skvělé výkony navázal i v další sezóně, na jejímž konci se dělil o korunu krále střelců.

V dresu Blue Jackets odehrál devět sezon, čtyři z nich jako kapitán.

Kromě všech sportovních úspěchů však hokejově pobláznil celý Columbus. Vždyť například Jack Roslovic, rodák z ohijské metropole, jenž nyní pálí za Blue Jackets, měl vylepený Nashův plakát nad postelí a v mládežnických kategoriích nosil číslo 61 kvůli Nashovi.

“Byl to můj nejoblíbenější hráč,” říká.

A i když kanadský útočník strávil zbytek kariéry v New Yorku a Bostonu, Columbus vždy považoval za domov.

“Vždycky jsem to tak bral, to město miluju. Prostě mi sedí,” dodal Nash, který nyní sedí v managementu Blue Jackets.

A teď se dočká té největší pocty. U stropu arény se stane věčnou legendou organizace z Ohia.

“Budu mít slzy v očích. Uvidí to i moje děti, to je nejvíc. Moc z mé kariéry si nepamatují, jsou malé, ale někdy se podívají ke stropu a uvědomí si, co jsem dokázal,” řekl emotivně.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+