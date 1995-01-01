Velká letní sága pokračuje. Šéf Minnesoty se má sejít s Hughesem

29. července 11:00David Zlomek
Hokejový svět s napětím sleduje Michigan. Právě tam se bude v těchto dnech odehrávat vyjednávací partie, která může přepsat rozložení sil v NHL. Generální manažer Minnesoty Wild Bill Guerin usedne ke stolu se zástupci obránce Quinna Hughese. Pokračuje tak bitva o to, zda Minnesota udrží svůj klenot, nebo zda si bek začne dláždit cestu ke shledání se svými bratry.
Wild vytáhli loni v prosinci z klobouku jeden z největších přestupů posledních let. Za Hughese obětovali Vancouveru defenzivní talent Zeeva Buiuma, nadějné ofenzivní duo Marca Rossiho s Liamem Ohgrenem i volbu v prvním kole draftu.
S investicí v takové výši je cíl jasný, podepsat Hughese co nejdéle. A to znamená na osm let. Vedení má ale nůž na krku. Kvůli úpravám v kolektivní smlouvě mohou takhle dlouhý pakt nabídnout jen do 16. září. Pak limit klesne na sedm sezon.
Jenže sám hráč může mít v hlavě úplně jiný plán. Z The Athletic zaznívá zpráva, že Hughesova strana preferuje jen tříletý takzvaný bridge deal. Důvod? Jack Hughes.
Mladší bratr a ofenzivní hvězda New Jersey Devils má smlouvu platnou přesně do léta 2030. Pokud Quinn podepíše na tři roky, oba sourozenci se stanou nechráněnými volnými hráči ve stejnou chvíli.
Šance, že by se oba sešli na jednom ledě, je pro ně lákavá, ale zaplatit je pod jedním platovým stropem bude chtít velký balík. V Minnesotě by navíc narazili na další problém: Kirilla Kaprizova, jehož plat činí 17 milionů ročně.
Hodiny začaly odpočítávat dny do 16. září.