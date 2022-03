Velká krize. Sharks potápí výsledky i zranění

Už to vypadalo na solidní sezonu. Díky dobrým výsledkům se začalo otáčet i smýšlení fanoušků ohledně Tomáše Hertla. Dle mnohých příznivců Sharks mohl být právě on klíčovou postavou jejich klubu v play off. Série proher však zapříčinila přesný opak. Sharks se v tabulce potápějí níž a níž.

Šestnáct zápasů, třináct proher. Taková je bilance Žraloků v posledních zápasech.

Tým se trápí, ničemu nepřidávají ani četná zranění. I když tým patří mezi ty zkušenější, nezvládá vyrovnané zápasy. Z třinácti proher je hned pět po prodloužení či nájezdech.

Zářným příkladem za všechny budiž dnešní noc. Sharks vedli na ledě Ducks, nicméně o vítězství přišli jednadvacet sekund před koncem. V prodloužení pak Rakellovi stačilo pouze čtrnáct sekund na to, aby rozhodl.

Gólu však předcházela nepřehledná situace, ve které rozhodčí nebyli úplně přesvědčivý. Tohle rozhodnutí a týdny trápení zapříčinily výbuch trenéra Sharks Boba Boughnera. „Naprosto katastrofální a otřesné rozhodnutí,“ láteřil na tiskovce.

Nervy musí v San Jose téct všem. Hrůzná série, smolná prohra a víkendový osmigólový výprask od Nashvillu na domácím ledě, to se těžko kouše.

Důvodů k neúspěchů je vícero, tím nejpodstatnějším je ale vlna zranění. Chybí například Erik Karlsson, Mario Ferraro či Nikolaj Knyzhov, nicméně samotnou kapitolou jsou gólmani.

Adin Hill, brankářská dvojka, je dlouhodobě mimo hru, veškerá tíha tak ležela na Jamesu Reimerovi, který odchytal 19 z 22 utkání. Důvod? Trenérský štáb jednoduše nevěří brankářské trojce Zachu Sawchenkovi, případně Alexeji Melnichukovi.

Reimerova přepracovanost si však vybrala svou daň. Třiatřicetiletý gólman musel minulý týden kvůli zranění odstoupit z duelu proti Vegas.

Vedení Žraloků vyřešilo nepříjemnou situaci rychlou záplatou. Za budoucí vyrovnání přišel z Edmontonu Alex Stalock. Jeho debut? Schytal šest gólů od Nashvillu a mazal na lavičku. Neslavný návrat do NHL, ve které naposledy chytal v srpnu roku 2020.

Sharks teď prostě nevychází vůbec nic. Donutí to konečně management ke startu kompletní přestavby?

