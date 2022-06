Velká důvěra v malého génia. St. Louis vzkřísil Montreal, v kapse má tříletou smlouvu

Všechno k tomu směřovalo a teď se setrvání Martina St. Louise u montrealských Canadiens stalo skutečností. Bývalý vynikající hokejista, mimo jiné vítěz dvou trofejí Arta Rosse pro nejproduktivnějšího plejera NHL i šampion Stanley Cupu z roku 2004, udělal na slavné adrese ohromný dojem. A tak mu, obrazně i doslova, škrtli slovíčko interim, tedy dočasný, před jeho funkcí. Zbylo head coach, hlavní trenér. 32. v dějinách Habs, s kontraktem až do roku 2025.

95 procent.

Tolik forvardů zlepšilo pod St. Louisem, který se ujal Montrealu v únoru, svou produktivitu. Zářný příklad? Cole Caufield, od příchodu nevysokého, leč tuze mazaného Kanaďana, nasázel 22 gólů za 37 zápasů!

Některé dal i přímo podle receptů od St. Louise, jehož odmala obdivoval.

K parádním výkonům se rozehrál třeba i Christian Dvorak, nebo šikovný Fin Jesse Ylonen. St. Louis, trenérský nováček, co obstál při křtu ohněm, ovšem měl výrazný vliv také na starší hráče. Není to tak, že by jen uměl pracovat se mladými dravci.

Takový Jeff Petry se okamžitě zvedl, zkušený zadák se opět stal spolehlivým pilířem defenzívy.

To je jen pár střípků ze půlsezony, kterou St. Louis u Canadiens prožil. Jaká byla jeho bilance? Zatímco Dominique Ducharme vyhrál jen osm ze 45 duelů, někdejší hvězda NHL se radovala ze 14 triumfů (z 37 partií).

"Martin je osvědčený lídr, hokeji výtečně rozumí, navrch má pro něj neskutečnou vášeň. Svým příchodem vlil našemu mančaftu krev do žil a těšíme se, že v dohledné budoucnosti zůstane na montrealské střídačce," říká o něm Hughes.

"Navzdory těžkým podmínkám, za jakých přicházel, ukázal Martin potřebné kvality pro vedení našeho týmu. Je tím pravým člověkem," dodal.

St. Louis je v šestačtyřiceti letech jedním z nejmladších koučů v NHL, věkem jednoznačně pasuje k Hughesovu záměru přestavět kádr a vybudovat vítěznou dynastii. Měl by růst a zrát společně s klubem.

Sám si o sobě netroufne říct cokoliv troufalého, natož pak to, že je dobrým trenérem. Ani ambice nemá v tuto chvíli příliš smělé: "Chceme dělat pokroky. Ať už půjde o menší či větší krůčky, jde o to, aby byly správným směrem. Fajn je to, že už nezačínáme stavět na zelené louce."

V sezoně 2021/2022 zanechal frankofonní Kanaďan výborný první dojem. Co předvede dál?

