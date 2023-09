Vejmelka z Austrálie: Chci odchytat každý zápas! Vzor? Dominik Hašek

(MELBOURNE - od našeho zpravodaje Andreje Bučka) Druhým českým hráčem, který aktuálně tráví čas v Austrálii, je brankář Arizony Coyotes - Karel Vejmelka. Sedmadvacetiletý rodák z Třebíče se chystá na svoji třetí sezónu za oceánem. Jaké má cíle? Jak se na nový ročník připravil? A jak se mu líbí v Austrálii?

Čeká vás třetí sezóna v dresu Coyotes, jak se na ni těšíte?

Těším se moc. Máme to teďka zpestřené tímto výjezdem do Austrálie, kde je to pro nás něco nového a zatím si to užíváme. Mohli jsme vidět spoustu zajímavých míst ve městě, navštívili jsme třeba i místní ZOO. Je to zpestření a určitě zajímavý začátek sezóny.

Jste v Austrálii poprvé? Jak zatím vnímáte místní atmosféru a jak se Vám zde líbí?

Nikdy jsem v Austrálii nebyl, je to pro mě první návštěva a zatím příjemná změna. Musím ale říct, že město je moderní a může se rovnat jakémukoli městu v Americe, takže mě zde nic vyloženě nepřekvapilo.

Myslíte si, že podobné akce v nehokejových lokalitách mohou přilákat fanoušky a děti k hokeji?

Právě proto se tyto akce podle mě dělají. Hlavním důvodem je dostat hokej do těch zemí, kde se tolik nesleduje a není v podvědomí fanoušků. Je to skvělá příležitost se ukázat někde, kde to mohou vidět naživo i děti, které si pak můžou udělat o tomto sportu obrázek.

GLOBAL SERIES 2023 - Melbourne ???????? pic.twitter.com/XlADYk6p4X — Karel Vejmelka (@vejmelkarl) September 23, 2023

Klub přivedl přes léto spoustu posil. Budou panovat v týmu větší ambice?

Každopádně. Ty ambice jsou pokaždé vyšší a vyšší, snažíme se pracovat tak, abychom mohli bojovat o ty nejvyšší příčky. Tým se hodně obměnil, takže jsem sám zvědavý, jak se ta sezóna bude vyvíjet.

V létě se hodně řešila i budoucnost klubu, zejména stavba nového stadionu. Sledoval jste tuhle situaci?

Sledoval jsem to. Ne nějak moc, ale zjišťoval jsem si informace, jak se ta situace kolem arény vyvíjí. Budeme čekat, co se bude dít dál.

V minulé sezóně jste odchytal padesát zápasů. Máte na tuhle sezónu nějaké vlastní cíle a přání?

Nemám. Tohle se vždycky snažím nějak neplánovat, ani se to pořádně plánovat nedá. Samozřejmě těch zápasů chci odchytat co nejvíc a budu doufat, že zůstanu zdravý, od toho se bude všechno odvíjet. Budu chtít chytat každý zápas, to platí pořád.

Připravoval jste se na letošní sezónu nějak speciálně? A kde jste nabíral síly?

Přípravu jsem měl podobně nastavenou jako minulé roky, pracoval jsem víceméně se stejným kondičním trenérem. Zkusil jsem nějaké nové cviky, ale celkově ta struktura letní přípravy byla podobná. Hodně času jsem strávil doma u rodiny a nějaký čas jsem pobyl také s přáteli. Snažil jsem se toho volného času využít na maximum, abych mohl být s těmi nejbližšími.

Na konci sezóny se koná MS v Praze. Myslíte na to, těšíte se?

Aktuálně na to myšlenky nemám. Vím o tom, vnímám tu možnost na MS v Praze být, ale samozřejmě je to ještě hodně daleko. Bylo by pěkné se tam podívat a zachytat si v Česku, ale je to stále dlouhá cesta.

Česko mělo a má spoustu skvělých brankářů. Byl pro Vás některý vzorem?

Dominik Hašek. Je legendou mezi brankáři po celém celém světě, takže určitě byl jedním z mých vzorů.

