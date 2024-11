Veggie! Vejmelka se stal hrdinou večera a předvedl životní výkon

Když brankář Karel Vejmelka, obvykle známý svým klidným postojem, vyjel na led Delta Center a zvedl ruce nad hlavu, diváci šíleli. A tenhle večer měl plné právo slavit. Předvedl svůj životní výkon, když zneškodnil 49 z 50 střel a dovedl svůj tým k vítězství 4:1 nad Carolinou.

„Tohle je neuvěřitelné,“ řekl Vejmelka po zápase. „Na tenhle večer nezapomenu. Bylo to něco výjimečného pro mě i pro celý tým. Je to velká výhra pro nás všechny.“

Utah se do zápasu pustil s bilancí sedmi proher z posledních devíti utkání, a proto se nečekalo, že by proti rozjeté Carolině mohl něco uhrát. Ale díky Vejmelkově mimořádné formě Utah dokázal tento předpoklad vyvrátit.

„V zápasech, kde je na mě hodně střel, se cítím dobře,“ vysvětlil Vejmelka. „Je to svým způsobem jednodušší než mít jen deset zásahů. Cítím se víc v tempu, ale teď jsem samozřejmě hodně unavený.“

Carolina během zápasu dominovala. Přestřílela Utah 50:21, vyhrála více buly, využila přesilovku a po většinu zápasu kontrolovala hru. Navíc se musel Utah vypořádat s 25 trestnými minutami, z toho téměř deset minut ve třetí třetině. Přesto ale dokázal díky Vejmelkovi získat neuvěřitelné vítězství.

„Je to neuvěřitelné, jsme mu neskutečně vděční,“ pochválil svého kolegu útočník Nick Bjugstad, který se blýskl dvěma góly.

V první třetině čelil Vejmelka 15 střelám, ve druhé jich bylo dokonce 17. Díky jeho fantastickým zákrokům držel Utah stav 1:1 až do třetí třetiny, kdy se konečně dočkal i podpory v útoku.

Během dvou a půl minuty Utah skóroval třikrát, čímž přejal vedení a zápas si pohlídal až do konce „Nechápu, co se stalo, ale jakmile jsme se dostali do jejich pásma, začali jsme hrát svou hru,“ komentoval překvapivý ofenzivní výbuch Bjugstad. „Ale hlavně díky Veggiemu. Byl to jeho večer.“

„Soustředil jsem se na každý střelecký pokus,“ řekl Vejmelka. „Bylo to o tom držet stejný přístup celý zápas.“

Výsledek? Jeden z nejlepších výkonů v jeho kariéře. „Možná ten úplně nejlepší,“ přiznal brankář, když se ho ptali na jeho pocit po zápase.

Na konci tohoto magického večera mu fanoušci Delta Centra vzdávali hold skandováním „Veggie! Veggie! Veggie!“. A on si zařval taky.

Karel Vejmelka made an ABSURD 49 saves in tonight's @utahhockeyclub 4-1 victory ???? pic.twitter.com/xSr5Gb1plO — NHL (@NHL) November 14, 2024

