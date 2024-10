Vegas zvládlo přestřelku s Coloradem! Winnipeg a Rangers slaví vysoká vítězství

Komu chyběla přes léto zámořská NHL, tak dneska v noci dostal přesně to, po čem toužil. Všech pět zápasů bylo pořádně vzrušujících a někde se zrodila i překvapení.

Brankářskou hvězdou noci se stal Sam Montembeault. Jednička Montrealu pochytala proti Torontu všech osmačtyřicet střel a pomohla svému týmu k nejtěsnějšímu možnému vítězství 1:0. Poprvé od 20. listopadu 2021 se střelci Maple Leafs nedokázali alespoň jednou v duelu prosadit.

Z čistých kont se ale v noci radovali i Igor Šesťorkin a Connor Hellebuyck, nicméně u nich dvou to nebylo tolik důležité. Rangers vyhráli na ledě Pittsburghu jednoznačně 6:0 a podobným výsledkem skončil i duel v Edmontonu, kde slavili Jets.

Pořádně divoké utkání se odehrálo ve Vegas, kde diváci viděli hned dvanáct gólů. K radosti příznivců Golden Knights jich hned osm vstřelili jejich svěřenci a vyhráli 8:4. Jack Eichel si na své konto připsal hned čtyři asistence.

Největší drama se ale odehrálo ve Vancouveru. Canucks vletěli do utkání a po první třetině vedli pohodlně 4:1. Calgary se ale postupně vrátilo do zápasu a nebylo daleko od toho, aby vyhrálo již v základní hrací době. Nakonec se duel dostal do prodloužení, ve kterém rozhodl nádhernou akcí Connor Zary.

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs

1:0 (1:0, 0:0, 0:0)





Branky a nahrávky

8. Caufield (Slafkovský, Dach).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 48 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Sam Montembeault (MTL) – 48 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Anthony Stolarz (TOR) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 57:14



Česká a slovenská stopa

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:01

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:43



Tři hvězdy utkání

1. Sam Montembeault (MTL) – 48 zákroků

2. Anthony Stolarz (TOR) – 26 zákroků

3. Cole Caufield (MTL) – 1+0

Pittsburgh Penguins - New York Rangers

0:6 (0:3, 0:1, 0:2)





Branky a nahrávky

3. Carrick (Trouba, Brodzinski), 18. Lafrenière (Panarin), 20. Kreider (Trouba, R. Smith), 30. Chytil (Cuylle), 52. Kreider, 57. Trocheck (Lafrenière, Panarin)

Statistika

Střely na bránu: 29 – 41 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 35 zákroků, 6 OG, úspěšnost 85,4 %, odchytal 60:00

Igor Šesťorkin (NYR) – 29 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Chytil (NYR) – 1+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 15:08



Tři hvězdy utkání

1. Chris Kreider (NYR) - 2+0

2. Igor Šesťorkin (NYR) - 29 zákroků

3. Alexis Lafreniere (NYR) - 1+1

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets

0:6 (0:2, 0:3, 0:1)





Branky a nahrávky

15. Lowry (Niederreiter, Appleton), 19. Appleton (Niederreiter, Pionk), 25. Kupari (Morrissey, M. Barron), 25. Samberg (Appleton, Lowry), 30. Connor (Morrissey, Scheifele), 55. Scheifele (Ehlers, Vilardi).

Statistika

Střely na bránu: 30 – 19 | Přesilová hra: 0/1 – 2/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 8 zákroků, 5 OG, úspěšnost 61,5 %, odchytal 31:08

Calvin Pickard (EDM) – 5 zákroků, 1 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 28:52

Connor Hellebuyck (WPG) – 30 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Connor Hellebuyck (WPG) - 30 zákroků

2. Mason Appleton (WPG) - 1+2

3. Josh Morrissey (WPG) - 0+2

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche

8:4 (3:1, 2:2, 3:1)





Branky a nahrávky

12. Olofsson (Pietrangelo, Theodore), 19. Barbašev (Hanifin, Eichel), 19. Stone (Eichel, Barbašev), 26. Whitecloud (Barbašev, Eichel), 40. Olofsson (Theodore, Hertl), 49. Stone (Eichel, Theodore), 54. Barbašev (McNabb), 60. Howden (Pearson, Stone) – 11. Rantanen (MacKinnon, Toews), 25. Rantanen (Makar, MacKinnon), 38. Mittelstadt, 47. Rantanen (Makar, Girard).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 32 | Přesilová hra: 2/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00

Alexandar Georgijev (COL) – 11 zákroků, 5 OG, úspěšnost 68,8 %, odchytal 40:00

Justus Annunen (COL) – 2 zákroky, 2 OG, úspěšnost 50,0 %, odchytal 15:16



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:13

Ivan Ivan (COL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:44



Tři hvězdy utkání

1. Ivan Barbašev (VGK) - 2+2

2. Jack Eichel (VGK) - 0+4

3. Mark Stone (VGK) - 2+1

Vancouver Canucks - Calgary Flames

5:6pp. (4:1, 0:1, 1:3 - 0:1)





Branky a nahrávky

10. Sprong (Hronek, Heinen), 12. Boeser (DeBrusk, E. Pettersson), 13. Garland (Höglander, Räty), 18. Boeser (J. Miller, Q. Hughes), 59. J. Miller (Q. Hughes) – 16. Mantha, 38. Andersson (Kadri, Kuzmenko), 43. Pospíšil (Mantha, Bahl), 49. Weegar (Zary, Kadri), 51. Huberdeau (Pachal, Bean), 62. Zary (Pospíšil, Andersson).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 26 | Přesilová hra: 2/4 – 1/3 | Trestné minuty: 15 – 17



Kdo se postavil do brankoviště?

Arturs Šilovs (VAN) – 20 zákroků, 6 OG, úspěšnost 76,9 %, odchytal 60:37

Daniel Vladař (CGY) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 61:33



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (VAN) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:23

Daniel Vladař (CGY) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 61:33

Samuel Honzek (CGY) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:11

Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 8:48

Martin Pospíšil (CGY) – 1+1, +1 účast, 1 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:47



Tři hvězdy utkání

1. Connor Zary (CGY) - 1+1

2. Anthony Mantha (CGY) - 1+1

3. Brock Boeser (VAN) - 2+0

