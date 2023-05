Vegas zvládlo i druhý duel, v prodloužení rozhodl Stephenson

Už se zdálo, že Dallas srovná sérii na 1:1, ale Marchessault v 58. minutě vyrovnal a v prodloužení skórovalo Vegas. Stars tak budou mít co dělat, pokud se budou chtít podívat do finále.

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - DALLAS STARS

3:2pp. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

STAV SÉRIE: 2:0

Vegas zvládlo i druhý duel

Hosté se ujali vedení již ve třetí minutě, kdy se prosadil Heiskanen. Poté se však Dallas dopustil v jednom střídání dvou faulů a domácí měli k dispozici přesilovku pět na tři celé dvě minuty. A také toho využili, o vyrovnání se postaral Stone. Další gól padl až ve třicáté minutě, kdy se Dallas dostal znovu do vedení. Do vedení, které mu vydrželo až do 58. minuty, kdy rozjásal zaplněnou arénu Marchessault.

Prodloužení poté nemělo dlouhého trvání. Duel rozhodl po dvaasedmdesáti vteřinách Stephenson. Dallas tak pojede domů za nepříznivého stavu 0:2.

Branky a nahrávky

11. Stone (Stephenson, Marchessault), 58. Marchessault (Eichel, Barbašev), 62. Stephenson (Theodore, Stone) – 3. Heiskanen (Glendening, Suter), 30. J. Robertson (Dadonov, Suter).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 61:04

Jake Oettinger (DAL) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 61:12



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:10



Tři hvězdy utkání

1. Chandler Stephenson (VGK) 1+1

2. Jonathan Marchessault (VGK) 1+1

3. Mark Stone (VGK) 1+1

