Vegas vyloupilo Colorado i ve druhém utkání! Avalanche začínají mít velký problém

23. května 6:28Jan Šlapáček
Podobný průběh finálové série v Západní konferenci čekal málokdo. Vegas překvapivě ovládlo i druhý zápas na ledě soupeře a do své arény se stěhuje za stavu 2:0. Colorado bude muset výrazně přidat.
I ve druhém utkání se muselo Colorado obejít bez hvězdného Calea Makara, kterému se nedaří dát zdravotně dohromady, aby svým spoluhráčům v těžkém boji pomohl.
Colorado vstoupilo do druhého duelu velmi dobře a v 17. minutě šlo do vedení, kdy se dokázal prosadit Ross Colton. Domácí měli pod kontrolou posléze i druhou třetinu, ve které se Golden Knights nedařilo vrátit do zápasu a na branku vyslalo pouhé čtyři střely.
Třetí dvacetiminutovka se nicméně stala jinačí pohádkou pro hokejisty Vegas. O vyrovnání se v 50. minutě postaral Jack Eichel, o dvě minuty později se trefil Ivan Barbašev, který se v samotném závěru trefil do prázdné branky ještě jednou a dal na výhru svého týmu razítko.
Colorado je rázem ve velkých problémech a nečeká ho vůbec nic jednoduchého. Pokud hostující klub vyhrál v úvodních dvou zápasech finále konference, ve dvaceti případech z jednadvaceti postoupil.
Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights
1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Stav série: 0:2
Branky a nahrávky
17. Colton (Burns, Kadri) – 50. Eichel (Dorofejev, Barbašov), 52. Barbašov (Eichel, Dorofejev), 59. Barbašov (Andersson).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Scott Wedgewood (COL) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 55:32
Carter Hart (VGK) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 21:05
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:23
Tři hvězdy utkání
1. Ivan Barbašov (VGK) - 2+1
2. Carter Hart (VGK) - 29 zákroků
3. Jack Eichel (VGK) - 1+1