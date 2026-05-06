Vegas smázlo Colorado a je vítězem Západní konference

27. května 6:13Radim Sochor
Hráči Vegas Golden Knights zvládli finále Západní konference naprosto dominantním způsobem a postupují do finále Stanley Cupu po jednoznačné sérii 4:0 na zápasy.
Golden Knights působili v celé sérii kompaktnějším, disciplinovanějším a takticky vyspělejším dojmem. Výborně bránili hvězdy Colorada, nutili Avalanche k chybám a zároveň byli efektivní v zakončení.
Naopak Colorado Avalanche končí sezonu velmi bolestivě. Od týmu s MacKinnonem, Makarem či Nečasem se čekalo mnohem více, jenže ofenzíva Colorada v sérii často působila bezradně a Vegas ji dokázalo téměř dokonale eliminovat.
Výsledkem je tvrdý sweep 0:4 a zasloužený postup Golden Knights do bojů o Stanley Cup. Hráči Vegas po zápase převzali trofej pro vítěze Západní konference a nyní budou čekat, zdali se o tu nejcennější hokejovou trofej na světě utkají s Montrealem, nebo Carolinou.
Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche
2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Stav série: 4:0
Branky a nahrávky
5. Stone (McNabb, Theodore), 55. C. Smith (Coghlan, Dowd) – 58. Landeskog (Nečas, Kadri).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Mackenzie Blackwood (COL) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 57:54
Carter Hart (VGK) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:06
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:15
Tři hvězdy utkání
1. Mark Stone (VGK) 1+0
2. Cole Smith (VGK) 1+0
3. Carter Hart (VGK) 20 zákroků