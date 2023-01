Vegas s Dallasem jako soupeři na dálku o první místo západu, šlágr v Bostonu

Po dietní čtyřzápasové noci přichází pořádná hokejová nálož. Do akce půjde hned čtyřiadvacet celků, takže každý fanoušek kanadsko-americké NHL si přijde na své. David Pastrňák bude mít šanci přidat další branky, nicméně jeho Boston narazí na tým s momentálně nejlepší formou, tedy na Seattle.

Boston je zatím jednoznačně a suverénně nejlepší celek celé soutěže. Medvědi mají na svém kontě nejvíce vstřelených a také nejméně obdržených branek. Dnes je bude v TD Garden čekat těžká zkouška, neboť se střetnou s Krakeny ze Seattlu, kteří zvládli všech šest svých posledních duelů. Výbornou formu má David Pastrňák, jenž v posledních třech duelech skóroval sedmkrát, a tak v tuto chvíli ztrácí jen tři góly na Connora McDavida.

Do akce půjdou také dva ze tří vedoucích týmů Západní konference. Hvězdy z Dallasu odehrají svůj duel v Madison Square Garden, kde se pokusí navázat na dva vyhrané duely v řadě. Jezdci jsou však v dobré pohodě, když dokázali bodovat už šestkrát v řadě. Chybět by jim však měl Chris Kreider, který nedohrál poslední zápas, což je pro Newyorčany citelná ztráta.

Stejně bodů jako Dallas mají také Zlatí rytíři z Vegas, kteří na svém ledě přivítají Pantery z Floridy, kteří jsou zatím v této sezóně za očekáváním. Svěřenci Paula Maurice jsou zatím mimo pozice zaručující play off, na které ztrácí šest bodů, což je v půlce sezóny poměrně přijatelná ztráta, nicméně už by to chtělo sbírat body pravidelněji.

Odvetný duel si zkusí Bluesmani s Plameny z Calgary. Oba celky se potkaly předevčírem, když domácí St. Louis zvládlo zápas na svou stranu strhnout v prodloužení. Svěřenci Craiga Berubeho měli slabší vstup do sezóny, ale jejich forma se postupně zvedá, a v tuto chvíli ztrácí třeba právě na sedmé Calgary jen dva body.

Na vítěznou vlnu by se potřebovalo dostat také Colorado, které zatím v průběhu celé sezóny bojuje více než se svými soupeři s marodkou. V posledních dnech se situace vylepšila, když se do zápřahu vrátil Nathan MacKinnon, ale lepší výsledky zatím ani on nepřinesl. Laviny mají dnes dobrou šanci nějakou tu vítěznou šňůru nakopnout, neboť je čeká duel v Chicagu, které okupuje poslední příčku celé soutěže.

