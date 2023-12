Zlatí rytíři z Vegas se budou muset na blíže nespecifikované období obejít bez svého nejlepšího obránce Shey Theodora. Osmadvacetiletý bek, který byl v neděli zařazen na listinu zraněných hráčů, se podrobil ve středu operaci kvůli zranění v horní polovině těla. Přestože zástupci Vegas nebyli o druhu zranění konkrétnější, z prohlášení týmu vyplývá, že Theodore bude mimo hru několik týdnů.

Rodák z kanadského Langley se naposledy na ledě představil minulý týden v noci z pátku na sobotu. V utkání proti Dallasu odehrál bezmála 25 minut a byl u vítězství svého týmu 2:1 po prodloužení. Do dalšího utkání však nenastoupil a v neděli byl zařazen mezi zraněné hokejisty Vegas.

Vedení týmu zachovávalo kolem Theodora mlčení až do poloviny týdne, kdy bylo jen stroze oznámeno, že se Kanaďan podrobil chirurgickému zákroku v horní polovině těla. Jeho stav by měl být posuzován v týdenních rozestupech a přestože nebyla blíže specifikována doba absence, dá se předpokládat, že by se Theodore mohl vrátit ještě během prosince. Pokud nenastanou komplikace.

O komplikace přitom Vegas rozhodně nestojí. Theodore, jenž je součástí týmu od sezony 2017/18 a loni s týmem slavil svůj první Stanley Cup, prožívá fantastický ročník.

Z obránců je se čtyřmi góly nejlepším střelcem, se 14 asistencemi vede i tuto statistiku mezi zadáky a s 18 body je tak pochopitelně nejproduktivnějším bekem Golden Knights. Vedle Alexe Pietrangela je nejvytíženějším hráčem týmu, přičemž je nasazován do přesilovek i oslabení. Přestože je pravdou, že mu je občas vytýkán fakt, že se letos snaží více soustředit na ofenzivu, tak s průměrem téměř bodu na zápas si fanoušky úspěšně udobřuje.

Z Theodorovy absence nyní těží Kanaďan Kaedan Korczak, který byl po informaci o operaci svého spoluhráče povolán z farmy zpět k hlavnímu týmu a v utkání proti Vancouveru zaujal místo vedle Braydena McNabba ve druhém obranném páru.

O tom, že by doba léčby Theodora po chirurgickém zákroku nemusela být příliš dlouhá, svědčí i fakt, že se vedení Vegas rozhodlo prozatím svého obránce nezařadit na listinu dlouhodobě zraněných hráčů.

Share on Google+