Vegas předvedlo parádní obrat z 0:3! Vítězný gól vstřelil Hertl

25. května 6:22

Jan Šlapáček

Noc na pondělí přinesla třetí utkání v rámci finále Západní konference, v němž Colorado chtělo sérii zdramatizovat a připsat si první vítězství. Golden Knights ale byli zásadně proti a vybojovali si postupové mečboly. Rozhodující gól celého zápasu vstřelil Tomáš Hertl.

Oba týmy před zápasem oznámily posílení své sestavy. Po zranění se do kádru Golden Knights vrátil kapitán Mark Stone a na straně Colorada poprvé v sérii nastoupil Cale Makar. A jeden z této dvojice se stal jednou z hvězd třetího utkání.

Nabuzené Colorado si lepší vstup do zápasu nemohlo ani přát a po gólech Gabriela Landeskoga, Nazema Kadriho a Jacka Druryho vedlo po první třetině 3:0 a vypadalo to, že bezpečně míří za prvním vítězstvím v sérii. Opak byl ale pravdou.

Hned devatenáct sekund po začátku druhé třetiny vliv život na střídačku Golden Knights výše zmíněný Stone a nakopl svůj tým k velkému obratu. Vegas se po trefách Williama Karlssona a Keegana Kolesara povedlo v prostřední části srovnat a do poslední dvacetiminutovky se šlo za nerozhodného stavu.

V ní se na gól čekalo do 49. minuty. Tomáš Hertl se ujal kotouče ve středním pásmu, aby následně nádhernou kličkou přešel přes protihráče a střelou bekhendem z mezikruží uklidil kotouč k tyčce a dostal svůj tým poprvé v zápase do vedení.

Colorado se následně pokoušelo ze všech sil srovnat, ale jistý Carter Hart byl proti. Nakonec na konečných 5:3 upravil skóre střelou do prázdné branky Brett Howden.

Golden Knights jsou jedno vítězství od ovládnutí Západní konference a postupu do finále Stanley Cupu.

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche
5:3 (0:3, 3:0, 2:0)
Stav série: 3:0

 

Branky a nahrávky
21. Stone (Marner, Hertl), 25. W. Karlsson (Marner), 33. Kolesar (Coghlan, Korczak), 49. Hertl (Stone, Korczak), 60. Howden (W. Karlsson, Theodore) – 4. Landeskog (D. Toews, MacKinnon), 8. Kadri (Nečas, Manson), 14. Drury (Kelly, D. Toews).

Statistika
Střely na bránu: 23 – 35 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 18

Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:44
Scott Wedgewood (COL) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 58:15

Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:23
Martin Nečas (COL) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:18

Tři hvězdy utkání
1. Tomáš Hertl (VGK) - 1+1
2. Mark Stone (VGK) - 1+1
3. Mitchell Marner (VGK) - 0+2

