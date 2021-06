Vegas dokázalo i přes rozpačitý výkon srovnat stav série!

I druhá semifinálová série se protáhne. Montreal nedokázal v domácím prostředí využít své převahy k zisku postupových příležitostí, a tak o ně bude muset bojovat nadále. Vegas výhrou v prodloužení srovnalo stav série!

MONTREAL CANADIENS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

1:2pp. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

STAV SÉRIE: 2:2

Vegas srovnalo stav série

Do branky Golden Knights se po dlouhé době postavil Robin Lehner a jak se později ukázalo, tak měl trenérský štáb Vegas při tomto rozhodnutí velké štěstí.

Švédský gólman čelil ze strany Montrealu velkému tlaku, jelikož domácí byli v tomto klání aktivnějším a v celkovém měřítku i lepším týmem. Lehner na ledě Bell Center z osmadvaceti střel propustil pouze jednu střelu, která poslala před koncem druhé části Canadiens do vedení.

Golden Knights ve třetí části mírně otevřeli hru a začali se více tlačit do útoku, což se jim v první polovině duelu příliš nedařilo. Své ovoce to však Vegas přineslo a to když se v 51. minutě trefil Brayden McNabb.

O vítězi se jako v předešlém zápase rozhodovalo až v prodloužení, které netrvalo vůbec dlouho. Hned ve druhé nastavené minutě si před brankovištěm našel puk Nicolas Roy a nadvakrát dokázal procpat puk za záda Careyho Price.

Vegas i přes slabší výkon slaví důležité vítězství, které může být v celé sérii nakonec tím klíčovým. Domácí budou po dnešku hodně zklamaní.

Branky a nahrávky

39. Byron (Suzuki) – 51. McNabb (Karlsson, Theodore), 62. Roy (Pacioretty, Tuch).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 21 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Carey Price (MTL) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5%, odchytal 61:18

Robin Lehner (VGK) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4%, odchytal 61:03



Československá stopa v utkání

Tomáš Nosek (VGK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:49



Tři hvězdy utkání

1. Nicolas Roy (VGK) – 1+0

2. Robin Lehner (VGK) – 27 zákroků

3. Paul Byron (MTL) – 1+0

