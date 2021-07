Vedení Wild si na příští sezónu pojistilo dalšího útočníka, podepsat chtějí také Kaprizova

Nick Bjugstad má po svém přesunu z Pensylvánie za sebou první sezónu v dresu Minnesoty. Po dobu většiny sezóny pendloval mezi třetí a čtvrtou formací, ale přesto v základní části nastřádal sedmnáct kanadských bodů a i díky tomu podepsal s organizací Wild nový kontrakt na nadcházející ročník.

Osmadvacetiletý rodák z Minnesoty si v příští sezóně vydělá 900 000 dolarů v rámci jednoleté smlouvy. Pokud by k podpisu s Wild nedošlo, tak by se na konci července stal nechráněným volným hráčem.

V letošním ročníku nastoupil v rámci základní části do čtyřiačtyřiceti utkání, v nichž zaznamenal bilanci 6+11. V play off přidal jednu branku v šesti zápasech. Jednalo se o jeho první sezónu v dresu Minnesoty, do které byl před právě probíhajícím ročníkem vyměněn z Pittsburghu, kde strávil necelé dvě sezóny.

Sedmnáct kanadských bodů není vůbec špatný počin. Bjugstad byl z útočníků, kteří odehráli alespoň dvacet zápasů, druhý nejméně vytěžovaný s průměrným časem na ledě 11:49. V bilanci plus/mínus se dostal na kladné číslo +7, což je jedno dosavadní nejlepší výsledek v kariéře. Připsal si také tři vítězné branky, osmačtyřicet hitů a dvaadvacet zblokovaných střel.

Do NHL byl draftován v roce 2010, kdy si jej na celkové devatenácté pozici vybrali Panteři z Floridy, kde působil do sezóny 2018/2019, v jejímž průběhu byl vyměněn do Pittsburghu, ze kterého putoval do Minnesoty. Na svém kontě má 103 branek a 121 asistencí v rámci 483 zápasů v základních částech, k tomu přidal bilanci 3+2 za 15 utkání v play off.

Po čerstvých podpisech Nicka Bjugstada a Joela Erikssona Eka by generální manažer Bill Guerin chtěl podepsat smlouvu také s letošním vítězem Calder Trophy Kirillem Kaprizovem, jenž se letos stal s bilancí 27+24 nejproduktivnějším hráčem Wild.

„Myslím, že jde pouze o nalezení střední cesty, která by vyhovovala oběma stranám. Je to tak u všech dohod, třeba Erikssonovi osmiletá smlouva vyhovovala, což nemusí být případ jiných hráčů. Vše záleží na délce kontraktu a samozřejmě penězích, protože se musíme vlézt do určitého rozpočtu. Uvidíme, jak to dopadne,“ okomentoval Bill Guerin možnou dohodu s Kirillem Kaprizovem, se kterým se o nové smlouvě bude jednat během tohoto týdne.

