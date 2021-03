Večerní program přinese pět zápasů ve skvělých časech včetně bitvy Bostonu na ledě Rangers

Jak lépe únor než sledováním zápasů NHL? Na výběr toho bude vskutku dost. Už od skvělých osmnácti hodin si to rozdají New York Ranger a Boston Bruins, u večeře tak budeme moci sledovat nejen českého útočníka Bostonu Davida Pastrňáka. Na tohle utkání pak plynule navážou další tři duely, zajímavý by mohl třeba být zápas lídra Východní divize Washingtonu na ledě New Jersey. Další možností je pak počkat si až na jedenáctou hodinu večerní, kdy bude startovat utkání mezi NY Isalnders a Pittsburghem. Pokud vydržíme maraton NHL až do nočních hodin, budeme odměněni soubojem nadechujícího se Detroitu s Chicagem.

18:00 New York Rangers - Boston Bruins

Bohatý odpolední a večerní program NHL otevře atraktivní souboj mezi New York Rangers a Bostonu Bruins. Domácí zatím se svými výkony nemohou být spokojeni, protože se se sedmnácti body po osmnácti odehraných zápasech nachází ve Východní divizi až na šestém místě, na play-off ztrácí už šest bodů. Forma se ale možná Rangers vrací, protože vyhráli tři z posledních čtyř utkání. Boston je na tom naopak skvěle, s 24 body v osmnácti zápasech je v tabulce divize druhý, na vedoucí Washington ztrácí dva body, ale odehrál o dva zápasy méně. Aktuální formu ale Bruins nemají vůbec dobrou, z posledních pěti utkání hned čtyřikrát prohráli, naposledy vysoko 2:6 právě s Rangers. Dva předchozí vzájemné zápasy v této sezoně ale vyhrál Boston.

21:00 Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers

Dalším soubojem týmů z Východní divize bude střenutí Buffala a Philadelphie. Sabres patří tradičně několik posledních sezon mezi nejslabší týmy celé NHL, a platí to zatím i v tomto ročníku. Buffalo v osmnácti zápasech vybojovalo jen patnáct bodů a krčí se na posledním místě divize se ztrátou už propastných osmi bodů na play-off. Z posledních čtyř utkání Buffalo třikrát prohrálo. Poslední čtvrtou postupovou příčku do vyřazovacích bojů drží právě Philadelphia, která hrála zatím pouze sedmnáctkrát, ale získala už třiadvacet bodů. Z posledních sedmi utkání se však Flyers z výhry radovali jen třikrát, potřebovali by zabrat. Philadelphia s Buffalem se utkaly naposledy včera a Flyers vyhráli 3:0. V předchozích dvou vzájemných zápasech v této sezoně si každé mužstvo připsalo po jednom vítězství.

21:00 Nashville Predators - Columbus Blue Jackets

Nashville ani Columbus nemohou být s dosavadním průběhem sezony spokojeni, oba se zatím v tabulce Centrální divize nacházejí pod hranou postupu do play-off. Predators jsou s osmnáctí body po dvaceti odehraných zápasech šestí, Columbus odehrál o dva zápasy více a má jen o tři body více než jeho dnešní soupeř. Formu má rozhodně lepší Nashville, který vyhrál tři z posledních čtyř svých vystoupení, naposledy doma porazil právě Columbus 2:1. Pro Blue Jackets to byla už čtvrtá prohra v řadě. Columbus má problémy hlavně v defenzivě, obdržel nejvíce gólů ze všech týmů v divizi (74). Vzájemným zápasům v tomto ročníku zatím vládne Nashville, vyhrál čtyři z dosavadních pěti.

21:00 New Jersey Devils - Washington Capitals

Třetím zápasem, jehož úvodní buly bude vhozeno krátce po deváté hodině večerní, bude souboj mezi New Jersey a Washingtonem. Zatím to nevypadá, že by mohl tým Devils ve velmi těžké Východní divizi pomýšlet na postup do vyřazovacích bojů, s šestnácti body v šestnácti odehraných zápasech se nachází až na předposlední sedmé příčce. Odehrál sice méně duelů než jeho konkurenti, aby se ale dostal zpět do hry o play-off, musel by začít častěji vyhrávat. Z posledních pěti utkání zvítězil jen v jediném. Naposledy prohrálo New Jersey 2:5 právě s Washingtonem, dnes se s ním utká podruhé ve dvou dnech. Capitals stihli v tomto ročníku odehrát už dvacet zápasů a se ziskem šestadvaceti bodů jim patří první místo v tabulce. Formu nemá aktuálně Washington špatnou, vyhrál pět z posledních sedmi střetnutí. Oba dva dosavadní vzájemné zápasy těchto dvou týmů vyhráli v této sezoně Capitals.

23:00 New York Islanders - Pittsburgh Penguins

Posledním večerním střetnutím dnešního programu bude utkání mezi Islanders a Penguins. Newyorský tým je na tom v tabulce zatím trochu překvapivě lépe, ve dvaceti utkání vybojoval slušných čtyřiadvacet bodů a nachází se v těžké Východní divizi na druhém místě, se stejným bodovým ziskem jako má Boston a jen dva body za vedoucím Washingtonem. Islanders se daří v poslední době docela pravidelně bodovat, z posledních osmi zápasů pětkrát vyhráli, naposledy brali alespoň bod za prohru 3:4 v prodloužení doma s Pittsburghem. Dnes dojde na odvetu. Penguins odehráli o zápas méně než Islanders a jejich bodový zisk je o jeden bod chudší. Formu však má přece jen Pittsburgh v poslední době lepší, vyhrál šest z posledních osmi utkání. Tyto dva týmy se v této sezoně utkaly už pětkrát a čtyřikrát slavili výhru právě Penguins. Dva zápasy musely jít až do prodloužení, jeden dokonce do nájezdů, které přisoudily bonusový bod právě Pittsburghu.

1:00 Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings

Chicago nevstoupilo do sezony moc dobře, ale dokázalo se poměrně rychle zvednout a od té doby svými výkony udivuje a vypadá to, že se zapojí do boje o postupové příčky do play-off. Blackhawks už stihli odehrát dvaadvacet duelů a s šestadvaceti body se nachází na poslední postupové čtvrté příčce. Na vedoucí Tampu ztrácí jen tři body, LIghting ale odehráli o tři zápasy méně. Chicago vyhrálo pět z posledních sedmi zápasů, naposledy ale překvapivě zakoplo doma proti Detroitu, se kterým prohrálo 3:5. Dnes bude mít šanci mu tuhle porážku vrátit. Red Wings odehráli ještě o zápas více než Chicago, ale jejich bodový zisk činí jen šestnáct bodů. Detroit letos v play-off určitě neuvidíme, už nyní na postup ztrácí devět bodů. Aktuálně mají ale Red Wings solidní formu, vyhráli tři z posledních čtyř zápasů. Ve dvou zápasech po sobě dokonce dali pět branek, přitom právě gólová potence byla do té doby pro Detroit achillovou patou. Z pěti vzájemných zápasů v této sezoně se čtyřikrát z výhry radovalo Chicago, naposledy ale zvítězil Detroit.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+