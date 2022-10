Ve Vegas je opět dusno. Tentokrát kvůli bekovi

Vypadá to, že ve Vegas vzniklo další pořádné dusno. Fanoušci z celé ligy nelibě nesli, jak se organizace v minulosti zachovala například k Marc-Andremu Fleurymu či v nedávné době Maxu Paciorettymu, nyní je na stole další problém.

Organizaci se totiž nedaří dohodnout na nové smlouvě s obráncem Nicolasem Haguem. Ten je celé léto chráněným volným hráčem, nicméně na prodloužení spolupráce to zatím ani zdaleka nevypadá.

„Zatím tam v podstatě není žádný progres,“ tvrdí dobře obeznámený novinář Frank Seravalli. „Zatímco například u Robertsona v Dallasu byly obě strany v kontaktu častěji a postupně se blížily, zde skoro komunikace neprobíhá, je tam nepříjemné dusno.“

Nepříjemné období mezi sezonami tak pokračuje. Ztráta Paciorettyho výměnou za nic, kalamita s gólmany a teď tohle.

Hague se přitom ukázal jako kvalitní bek, který dokáže zastat kteroukoliv pozici. Navíc dokáže poměrně solidně bodovat. Ve všech třech sezonách, jež v dresu Vegas odehrál, se dokázal pohybovat někde kolem hranice 0,3 bodu na zápas.

Situace nehraje do karet ani týmu samotnému. Tomu by se Hague do týmu hodil, nicméně situace s platovým stropem jednoduše nenahrává tomu, aby ho mohl podepsat.

Jak vypadá situace v obraně? Jedničkou je Alex Pietrangelo, spoleh je i na Shea Theodorea, Zacha Whitecloudea či Braydena McNabba. U Aleca Martineze je vždy otázkou jeho zdraví, v posledních letech bylo poměrně šetrné.

Jasně, do obrany dokáže zaskočit i Ben Hutton nebo někdo z mladíků, ale pro tým, který chce opět útočit na vrchol, to není úplně ideální. Jinými slovy, Hague by se tuze hodil. Hodit se ale dost možná bude muset jinému týmu.

„Hagueovi mohou zaplatit jen částku, kterou si mohou dovolit. Jestli mu to nebude stačit, budou ho muset vyměnit,“ dodal Seravalli.

Měl to přitom být rok, ve kterém Hague udělá další krok dopředu a ve kterém se stane klidně obráncem do prvních dvou obranných párů. Onen krok ale dle všeho udělá někde jinde.

Share on Google+