Ve prospěch rivala. Igor Larionov brousí pro Colorado mladý ruský klenot

Je to trochu ironie osudu. Igor Larionov spojil svou zámořskou kariéru hlavně s Detroitem, respektive právě tam prožil nejúspěšnější roky. Nyní na něj ale spoléhá Colorado. Současný kouč Torpeda v Kontinentální hokejové lize tam totiž dohlíží na prospekt Avalanche.

Nikolaj Kovalenko byl draftovaný Coloradem v roce 2018. Třiadvacetiletý křídelní útočník by po nadcházející sezóně konečně rád zamířil za Atlantik. Mentorem mu nyní nikdo menší než bývalý hokejista, později úspěšný agent, přezdívaný „Profesor“.

Pár let to trvalo, ale v minulé sezóně naznačil potenciál, když v 56 utkáních KHL nasbíral 54 bodů (21+33). V play off přidal dalších 7 bodů v 10 duelech. Příští rok končí Kovalenkovi v Rusku smlouva a Avalanche doufají, že se k nim připojí.

„Okamžitě jsem je upozornil, že mám smlouvu, takže jakmile skončí, pak za nimi dorazím,“ věří Kovalenko. „Nechtěl bych to ani hned, protože chci strávit celou sezónu pod Igorem Larionovem, získat trochu zkušeností a pak zazvonit...“

Larionov není nepřející. Před lety se dokonce pohádal s bývalým spoluhráčem Vjačeslavem Fetisovem, který tlačil na to, aby ruští hráči za moře nedocházeli tak snadno. „Tak právě tohle chceš? Přesně, co nám tak vadilo?“ vyčítal tehdy Fetisovovi.

Snad se tedy s odchodem talentovaného mladíka smíří. Ten si zkušeného trenéra nemůže vynachválit. „Necítíme pod ním žádný tlak. Nenadává. Klidně vysvětluje, učí nás být lepšími,“ odkrývá mladý hokejista, loni nejproduktivnější hráč Torpeda.

Nikolaj Kovalenko je synem Andreje Kovalenka, jehož Larionov osobně zná. Kovalenko starší byl součástí organizace Avalanche v sezóně 1995-96. Igor Larionov hrál za konkurenčního rivala z Detroitu v letech 1995-2003, s krátkým odskokem na Floridu (část sezóny 2000-01). Oba si dokonce společně zahráli na konci Gorbačovovy éry za CSKA Moskva.

Avalanche kvitují progres Kovalenka mladšího. Joe Sakic o něm s ruským trenérem osobně mluvil. „Řekl jsem Sakicovi, že na první nebo druhý útok určitě má, stoprocentně, ale že potřebuje odehrát další rok v KHL. Takže jsme se domluvili, že dokončí smlouvu, povyroste, zlepší se a dostanou ho pro příští sezónu,“ slíbil Larionov.

