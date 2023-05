Včera Pavelski, dnes Draisaitl. Další čtyřgólová smršť vniveč

Chtělo by se říct, kdo to vymýšlí, tyhle scénáře? Někdo nechal skript v kopírce a sjel ho ještě jednou. Velmi podobný průběh jako úterní zápas mezi Dallasem a Seattlem nabídlo i středeční utkání Edmontonu s Vegas. Vítěz jen zpečetil vedení 5:4 gólem do prázdné klece.

Všechny branky poražených dal stejně jako v případě Dallasu jediný hráč. A fanoušci se právem zlobí. Pošlapat takový výkon porážkou je trestuhodná nedbalost.

Jen pětkrát v historii dal jednotlivec v play off čtyři nebo víc branek a jeho tým prohrál. V dubnu 1977 Lanny McDonald za Toronto proti Philadelphii, v dubnu 1986 Denis Savard za Chicago proti Torontu, v dubnu 1993 Ray Ferraro za NY Islanders proti Washingtonu a pak dvojice Pavelski, Draisatil včera a dnes.

Mělo to být dost. Čtyři branky obvykle k výhře stačí. Leon Draisaitl, velebený za své výkony v play off, doručil čtyři kousky. Oilers jeho představení znehodnotili pěti inkasovanými góly. Šestý vyplynul ze snahy o vyrovnání při hře bez brankáře.

„Ohromné představení, je ostuda, že jsme si to nechali utéct,“ zlobil se Evander Kane.

Historické okénko

Letos jsme zvyklí se ohlížet za výkony Waynea Gretzkyho, zpravidla kvůli Connoru McDavidovi. V play off nás k témuž nutí Leon Draisaitl. Čtyřmi góly v jediném utkání se dostal na jedenáct zásahů v sedmi dosavadních zápasech play off, což je nové maximum Oilers. Naposledy v roce 1983 se Wayne Gretzky a Mark Messier dostali v sedmi utkáních na devět branek.

Také jde o první čtyřgólové představení od Jariho Kurriho z roku 1987.

Když vezmeme v úvahu, v jak ofenzivní době Gretzkyho parta hrála, jak nedostižný se její odkaz někdy zdá, je třeba před letošními výkony dua McDavid & Draisaitl hluboce smeknout.

„Nebyli jsme správně nastavení. Leon odvedl skvělou práci, je dobrý celé play off, ale jako tým se musíme hodně zlepšit,“ burcoval trenér Jay Woodcroft.

Naději fanouškům dává fakt, že Olejáři takto začínají série play off víceméně tradičně. V posledních čtyřech letech zahájili posedmé sérii porážkou. Třikrát ji obrátili ve svůj prospěch, třikrát ztratili.

Jak to bude s Vegas, se dozvíme už brzo.

