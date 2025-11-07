Vážně vypadal, že ví, co dělá, chválil Chmelaře po debutu Sullivan

8. listopadu 14:29Jakub Ťoupek
Do nejlepší hokejové ligy světa poprvé zavítal Jaroslav Chmelař. Rodák z Nového Města nad Metují se stal 238. hráčem do pole narozeným v Česku, který naskočil do utkání NHL. Při svém debutu se rozhodně neztratil a dobrý výkon okořenil bitkou.
Jaroslav Chmelař je teprve čtvrtým hokejistou z České republiky, který se do NHL dostal přes NCAA, tedy univerzitní soutěž. Před ním to dokázali jen Andrej Šustr, Ondřej Pavel a Jakub Dobeš, který nyní kraluje brankovišti Montrealu Canadiens.
„Ani nevím, co říct. Je to neuvěřitelné. Nečekal jsem to. Snažím se do každého zápasu dávat maximum a teď jsem tady. Když se koukám na hráče v šatně, je to…nedokážu to vyjádřit,“ řekl Chmelař před premiérou. Po Davidu Tomáškovi z Edmontonu je druhým českým hokejistou, který v této sezoně debutoval v NHL.
V AHL si v aktuálním ročníku připsal v 9 zápasech 5 bodů. Po velmi dobrém startu na farmě v Hartfordu si jej trenér Sullivan vytáhnul do prvního týmu a proti Detroitu vyrukoval ve čtvrté útočné formaci. Na ledě pak strávil během devíti střídání jen zhruba šest a půl minuty a rozdal čtyři hity.
Dvaadvacetiletý debutant se dokonce v 55. minutě za rozhodnutého stavu pustil do bitky se zkušeným Travisem Hamonicem. Obránce Detroitu pár údery poslal k ledu a sklidil ovace jak od spoluhráčů, tak od fanoušků Rangers. Chmelař se stal teprve sedmým hráčem v dějinách New Yorku Rangers, který se při premiéře porval.
„Vypadal, že opravdu ví, co dělá. Je to v první řadě skvělý kluk. Jeho nadšení je úžasné, tým z jeho energie čerpal. Věřím, že tu má rodiče. Je úžasné, že mohli vidět jeho první zápas v NHL. Ještě se popral, určitě na to bude ještě dlouho vzpomínat," pochvaloval si výkon českého mladíka trenér Sullivan.
S Rangers trénuje už od začátku týdne, minulý zápas však ještě strávil mezi náhradníky, přesto byl pro něj výjimečný. Setkal se totiž se svým dětským idolem Jaromírem Jágrem, který se přijel na utkání do Madison Square Garden podívat. Chmelař poté prozradil, že šlo o nejlepší hokejový rozhovor, jaký v životě vedl.
