Vasilevskij útočí na Vezinu. Může se zařadit po bok Haška či Roye

30. dubna 12:30David Zlomek
NHL oznámila trojici finalistů na prestižní Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře sezony a jména nikoho nepřekvapila: o trofej se poperou Andrei Vasilevskij z Tampy Bay, Ilja Sorokin z New York Islanders a Jeremy Swayman z Bostonu.
Největším favoritem je „Big Cat“ z Tampy, který letos ovládl ligu s 39 výhrami. Pokud Vasilevskij cenu získá, vstoupí do exkluzivního klubu. Stal by se teprve pátým gólmanem od změny kritérií v roce 1982, který má na kontě více než jeden Stanley Cup a zároveň více než jednu Vezina Trophy. Společnost by mu dělali jen takoví velikáni jako Dominik Hašek, Patrick Roy, Martin Brodeur a Sergej Bobrovskij.
Sorokin si nominaci vysloužil neuvěřitelnou prací za děravou obranou Islanders. I když se tým do play-off neprotlačil, Sorokin dělal zázraky, se sedmi čistými konty ovládl NHL a s úspěšností 86,4 % proti největším gólovým šancím soupeřů (high-danger shots) byl v lize naprosto bezkonkurenční. Pro třicetiletého Rusa je to druhá finálová účast v kariéře poté, co v roce 2023 skončil druhý za Linusem Ullmarkem.
Třetím do party je Jeremy Swayman, pro kterého je nominace sladkým zadostiučiněním po minulé nevyrovnané sezoně. Rodák z Aljašky se vrátil ve velkém stylu a s hodnotou 26,5 chycených gólů nad očekávání (GSAx) obsadil třetí místo v celé lize. Swayman byl hlavním důvodem, proč se Boston po roční pauze vrátil do vyřazovacích bojů v plné síle. Přestože je ve finálové trojici poprvé, jeho statistiky a klid, který dodává obraně Bruins, z něj dělají velmi vážného kandidáta.
O vítězi se rozhodne během slavnostního udílení cen NHL po konci ročníku.