Vasilevskij pomohl Tampě k výhře nad Detroitem, Boston otočil zápas ve Philadelphii

Tampa možná překvapivě odehrála vyrovnaný duel s Detroitem, který vyhrála i díky skvělému výkonu Andreje Vasilevského 3:1. Z další výhry se radují i hokejisté Bostonu, kteří uspěli na ledě Philadelphie.

PHILADELPHIA FLYERS - BOSTON BRUINS

1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Boston otočil vývoj zápasu

Všechno podstatné se událo ve třetí třetině. Van Riemsdyk poslal Flyers do vedení, nicméně Boston v 53. minutě dvěma góly otočil vývoj zápasu a nakonec ubránil těsné vedení. Bruins si připisují další dva body.

Branky a nahrávky

41. van Riemsdyk (Gustafsson, Giroux) – 53. Marchand (Pastrňák, McAvoy), 53. Kuraly (Bjork, Krejčí).

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 - 23 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 17

Kdo se postavil do brankoviště?

Brian Elliott (PHI) - 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3%, odchytal 57:38

Tuukka Rask (BOS) - 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (PHI) - 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:38

David Krejčí (BOS) - 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:56

Jakub Zbořil (BOS) - 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:36

David Pastrňák (BOS) - 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:09



Tři hvězdy utkání

1. Sean Kuraly (BOS) - 1+0

2. Brad Marchand (BOS) - 1+0

3. Tuukka Rask (BOS) - 23 zákroků

TAMPA BAY LIGHTNING - DETROIT RED WINGS

3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Detroit odehrál s Tampou vyrovnanou partii

Tampa znovu dokázala vyzrát na Detroit, tentokrát to však neměla vůbec lehké. Red Wings se dostali do vedení a ačkoliv dokázali Lightning duel otočit, tak hosté bojovali až do závěrečných sekund o vyrovnání.

Branky a nahrávky

14. Maroon, 38. Goodrow (Rutta, Point), 60. Goodrow (Coleman, McDonagh) – 10. Naměstnikov (Zadina, Merrill).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 - 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) - 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4%, odchytal 60:00

Thomas Greiss (DET) - 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5%, odchytal 59:02



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) - 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:11

Jan Rutta (TBL) - 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:39

Ondřej Palát (TBL) - 0+0, 0 účast, 0 střel bránu, TM 0, čas na ledě 17:36

Filip Hronek (DET) - 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 24:11

Filip Zadina (DET) - 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:48



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Vasilevskij (TBL) - 27 zákroků

2. Michail Sergačjov (TBL) - 0+0

3. Barclay Goodrow (TBL) - 2+0

FLORIDA PANTHERS - NASHVILLE PREDATORS

2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Panthers našli recept na Nashville

Tentokrát tolik branek v souboji těchto týmů nepadlo, nicméně se odehrála znovu vyrovnaná partie. Z vítězství se nakonec raduje Florida, která otočila duel ve druhé třetině a své vedení udržela.

Branky a nahrávky

26. Barkov (Verhaeghe, Tippett), 36. Verhaeghe (Barkov, Weegar) – 5. Sissons (Josi, Ellis).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 - 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Chris Driedger (FLA) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00

Pekka Rinne (NSH) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 58:46



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 20:09



Tři hvězdy utkání

Neuvedeno v zápise o utkání

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - LOS ANGELES KINGS

5:2 (3:0, 2:0, 0:2)

Vegas ovládlo duel s Los Angeles

Po dvou třetinách vedli Golden Knights 5:0 a osudu utkání bylo rozhodnuto. Los Angeles to ale nezabalilo a dvěma góly alespoň kosmeticky upravilo výsledek na konečných 5:2 pro Vegas.

Branky a nahrávky

1. Hague (Pacioretty, Stone), 10. Stone (Pacioretty, Theodore), 11. Marchessault (Karlsson, Hague), 22. Karlsson (Marchessault, Hague), 28. Glass (Karlsson, Pacioretty) – 48. Wagner (Brown), 54. Brown (Kopitar, Kempe).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 - 29 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-André Fleury (VGK) – 27 zákroků, 2 OG, 93,1% úspěšnost, odchytal 59:49

Jonathan Quick (LAK) – 6 zákroků, 4 OG, 60,0% úspěšnost, odchytal 21:04

Cal Petersen (LAK) – 25 zákroků, 1 OG, 96,2% úspěšnost, odchytal 38:56



Československá stopa v utkání

Tomáš Nosek (VGK) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:14

Martin Frk (LAK) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 09:21



Tři hvězdy utkání

1. Nicolas Hague (VGK) - 1+2

2. Max Pacioretty (VGK) - 0+3

3. William Karlsson (VGK) - 1+2

ANAHEIM DUCKS - SAN JOSE SHARKS

4:5sn. (0:1, 3:0, 1:3 - 0:0)

San Jose zvládlo nájezdy

Utkání plné zvratů nakonec skončilo lépe pro San Jose. Sharks zvládli lépe samostatné nájezdy a získal o jeden bod do tabulky více.

Branky a nahrávky

31. Henrique (Grant, Terry), 34. Terry (Fowler, Grant), 39. Comtois (Rakell), 51. Comtois (Rowney, Lindholm) – 13. Nieto (Sörensen, Chmelevski), 41. Couture (Kane, Burns), 43. Kane, 49. Burns (Donato), rozh. náj. Donato.

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 - 30 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7%, odchytal 64:59

Martin Jones (SJS) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2%, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:22

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:52



Tři hvězdy utkání

1. Evander Kane (SJS) - 1+1

2. Max Comtois (ANA) - 2+0

3. Troy Terry (ANA) - 1+1

