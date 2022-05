Vasilevskij, jak ho známe. V posledním zápase opět neprůstřelný!

Statistiky tohohle chlapa jsou šokující. Nejen, že v play off prakticky neprohrává dvakrát za sebou, když o něco jde, přepíná do nadpozemského módu. Předloni zakončil shutoutem finálovou sérii s Dallasem, loni končil bez inkasované branky – prosím pěkně - první, druhou, třetí i čtvrtou finálovou sérii. Jedna byla na sedm, jedna na šest, dvě na pět utkání.

Torontu dovolil v sedmém zápase jeden gól, Floridě opět nic. Šest z posledních sedmi sérií ruský gólman končil nulou, což je nový ligový rekord. Ten dosavadní drželi s pěti Chris Osgood a Clint Benedict. Nadupaný vítěz základní části končí po čtyřech duelech. Vasilevskij poslal soupeře na dovolenou utopeného ve frustraci. V posledním utkání mu Panteři nedali branku, třebaže mezi tyče vyslali 49 střel!

Trenér Jon Cooper o svém gólmanovi nepochyboval. „V pondělí by nepustil zkrátka nic,“ hlesl nadšený kouč postupujícího celku.

Zcela upřímně, gólmani nebyli jediným faktorem série. O jasném výsledku rozhodla až naivní hra Floridy, která myslela, že se svým otevřeným hokejem uspěje také v play off. Že i v duelech o všechno dokáže obracet hluboká manka, což se ji tak dařilo v základní části. Proti Washingtonu to ještě s odřenýma ušima stačilo, proti zkušené Tampě už ne.

Panthers sice v průběhu série defenzivu trošku utáhli, ale to už bylo pozdě. Nevyvarovali se školáckých chyb, jako u gólu v posledních vteřinách druhého utkání. Výkony brankářů mozaiku klíčových faktorů jen doplnily. Vasilevskij byl rozhodně lepší než Bobrovskij.

V organizaci Blesků dobře ví, že Prezidentova trofej je fajn, ale Stanley Cup je to, o co se tu hraje. A k němu musíte mít vynikající defenzivu a brankáře. Zápas číslo čtyři ve druhém kole byl asi Vasilevského nejlepším v probíhajícím play off. Bez jednoho 50 zákroků je ohromující číslo.

„Nechtěli jsme Vasilevskému zkazit práci. Věděli jsme, že Panthers budou tlačit, což dělali. Hráli skvěle. Nahazovali na bránu spoustu puků,“ řekl Steven Stamkos.

Hráči Blesků navíc nepustili na svého brankáře spoustu střel. V průměru kolem dvaceti za zápas. „Hodně toho blokovali, když už něco prošlo, Vasilevskij vyrážel tak, že nám nedával prostor pro dorážky. Jejich box fungoval dobře,“ všiml si Alexandr Barkov.

Vasliveskij udržel tým, který v základní části válcoval soupeře víc než čtyřmi brankami na zápas, na pouhých třech gólech v celé sérii. I to rozhodlo. Lightning jdou dál a ve finále konference narazí buď na Rangers nebo Carolinu, kterou přejeli loni ve druhém kole 4:1. Florida vyhrála první sérii od roku 1996, od letošního play off si ale určitě slibovala víc.

