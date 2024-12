Vánoční tipy: Listopadová forma pro Nečase, Pastovi nadělit centra i zdraví

Co nadělit pod stromek Čechům v NHL? Jaký dárek by ocenil třeba takový David Pastrňák? A co třeba další eso s číslem 88 Martin Nečas? A Filip Chytil? Přinášíme pár tipů, inspirovaných i zámořskými zdroji, samozřejmě s porcí nadsázky.

Pasta?

Tomu ze všeho nejvíc přejme hodně zdraví. Vždyť v noci na úterý nedohrál mač proti washingtonským Capitals. Odstoupil po devíti minutách na ledě.

Snad to nebude nic vážného.

Kromě bytelné tělesné schránky by se Pastovi hodil, i přes čerstvý vítězný gól Eliase Lindholma, elitní centr. Právě místo nepřesvědčivého Švéda.

Mohl by jím být klidně Pavel Zacha, pokud by pod stromek dostal Bergeronův esprit i seřízená mířidla nejen pro prodloužení.

Přesná muška? Ta nechybí Jakubu Vránovi, jemu by spíš bodla větší trenérova důvěra a také speciální KPZ pro řešení nikoliv ojedinělých defenzivních zaváhání.

Tomáš Hertl by potřeboval kvalitní brusle, či upřímně řečeno lepší pohyb, protože při hře 5 na 5 pravidelně propadá, o čemž svědčí i jeho statistika plus/minus.

Filip Chytil uprostřed herní, výsledkové i vztahové krize newyorských Rangers působí jako jeden ze světlých bodů. A tak dejme dárek celému klubu.

Nového generálního manažera nebo trejd Chrise Kreidera. S Chrisem Drurym pod jednou střechou dál existovat zkušený šutér nemůže… Obzvlášť po čerstvém posazení mezi zdravé náhradníky.

Pozor, oslí můstek přes Jacoba Troubu. Nadílka pro Lukáše Dostála je jasná: kvalitnější defenziva.

Petr Mrázek by ji určitě bral taky. Vítek Vaněček? Tomu by slušelo více štěstí (dostal pukem na střídačce) a brzké uzdravení a Karlu Vejmelkovi výměna na adresu, kde se mluví se vší vážností o útoku na Stanley Cup.

Jiří Kulich naposledy zazářil třemi body. Víc takových večerů! A když už jsme u formy - Nečasoví se po čtyřech plonkovych večerech musí stýskat po listopadové fazoně. Chybí mu klid na holi i lepší odhad, kdy zariskovat a kdy ne.

Ještě jeden dáreček?

Pro Davida Jiříčka lekce bruslení. Ty už ale prý na farmě minnesotských Wild probíhají. Tak snad se projeví co nejdříve!

