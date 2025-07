Vaněčkův nástupce Tarasov? Bob pochází ze stejného města a obdivoval jeho tátu

Mohlo to působit především jako levné řešení. Angažování Daniila Tarasova coby nové dvojky je nicméně od GM Billa Zita rovněž krokem promyšleným. Florida nevsadila na náhodného dostupného brankáře, k trejdu s Modrokabátníky z Columbusu vedlo Pantery hned několik důvodů. Jeden z nich? Nepochybně vztah mezi Sergejem Bobrovským a “Tarasovci”.

Daniil je podobný případ jako třeba Jakub Dobeš.

Potomek solidního gólmana, který se vzhlédl v otcově kumštu a nakonec to dotáhl ještě dál, až do NHL.

Daniil navazuje na Vadima, dnes osmačtyřicetiletého Rusa kazašského původu, který se věnuje trénování. Dřív dlouhé roky chytal, dokonce byl draftován montrealskými Canadiens a zkoušel se prosadit na jejich farmě.

Sedmé kolo draftu roku 1999 ovšem přineslo jiné poklady než jeho – Martina Erata, Radima Vrbatu a především Henrika Zetterberga.

Vadim ale udělal dobrou kariéru doma, je ligovým mistrem, léta byl jedničkou v Novokuzněcku.

Bobrovského rodišti.

V Tarasovovi, opoře Metallurgu, se nyní už dvojnásobný šampion Stanley Cupu jako kluk, možná už teenager vzhlédl, obdivoval ho.

Sám se o dekádu později stal vzorem pro Daniila.

Teď se potkávají v jedné kabině. Bobrovskij, vítěz dvou Vezina Trophy, coby neochvějná jednička. Mentor. A Tarasov, učeň, kterému by měla spolupráce s vyhlášeným perfekcionistou pomoct k dalšímu růstu.

Tomu hernímu, výkonnostnímu. Centimetrů má dost, 196.

I vytáhlá figura zaujala Zita a brankářské oddělení Cats, zejména pak Roberta Luonga. Další aspekty, které vedly k červnovému trejdu?

“Je atletický a má za sebou skvostnou juniorskou dráhu,” podotýká Zito.

Že v NHL zatím úplně nepřesvědčil? To Pantery neznervózňuje. Cítí šanci, že by to mohlo klapnout a z Tarasova vypiplají kvalitního gólmana: “Jsme velmi oportunističtí, pokud jde o jeho budoucnost v našem klubu."”

Zitovým slovům dodává váhu fakt, že Tarasova dobře zná, právě v Ohiu působil jako asistent GM před svým příchodem do “Slunečního státu”.

Navíc mnoho neriskuje…

Krátce po trejdu (Florida za Tarasova poslala páté kolo v letošním draftu, Columbus si vybral kanadského centra Owena Griffina) s ním podepsal roční smlouvu na 1,05 milionu dolarů. Zkrátka za hubičku.

Tarasov působil u Blue Jackets od roku 2022, v NHL stihl nastoupit k 65 zápasům s úspěšností zákroků 89,8 procenta. S ohledem na sílu kádru v daném období to není marné, varovným signálem je ale poslední sezona.

V ročníku 24/25 totiž lapil jen 88,1 % střel soupeřů. Tápal, nepřipomínal někoho, kdo by mohl pravidelně chytat v NHL. Byl to jen výpadek?

Těžko si představit lepší podmínky, za jakých by mohl ukázat, že na slavnou profiligu má, než ty, co se mu právě naskytly. Co myslíte, rozkvete na Floridě?

