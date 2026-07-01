Vaněček zůstává v NHL, střídá krajana

1. července 19:44Marek Hedbávný
Gólman Vítek Vaněček si po otevření trhu s volnými hráči v NHL bleskově našel jiné angažmá: z Utahu se přesouvá k Islanders, kde utvoří trojici s Rusy Iljou Sorokinem a Semjonem Varlamovem.
Třicetiletý Vaněček v New Yorku nahradí krajana Davida Ritticha, jenž je ode dnešního večera rovněž volným hráčem (na rozdíl od Vaněčka zatím bez potvrzeného angažmá).
Vaněček se s Islanders, kteří po loňském draftu fenoména Matthewa Schaefera prožívají prudkou obrodu, dohodl na jednoletém kontraktu za jeden milión dolarů.
Do jakého prostředí dorazí? Sorokin je neotřesitelnou jedničkou, ostatně šlo o letošního finalistu na Vezina Trophy. Otázkou však je, jak na tom bude veterán Semjon Varlamov – vinou vleklých zdravotních potíží totiž za poslední dva ročníky odchytal akorát dvanáct duelů.
Islanders have also signed Vitek Vanecek got a one year deal, $1 million. Insurance for Varlamov.
— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) July 1, 2026
Vaněček je sázkou na jistotu, v NHL prověřeným jménem – za sebou má osm sezon. Začínal ve Washingtonu, postupně přešel přes New Jersey, San Jose, Floridu až do nově vzniklé organizace v Utahu. V roli dvojky za Karlem Vejmelkou zasáhl do 22 utkání, úspěšnost zákroků se mu propadla na 88,3 %.