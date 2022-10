Vaněček míří za pozicí jedničky. Přípravu zvládá dokonale

Když se v létě Washington Vítka Vaněčka zbavoval, v Devils ho brali všemi deseti. Za poslední sezony nasbíral český gólman kupu zkušeností, které se teď pokusí zhodnotit v novém dresu. V přípravě zatím vše vypadá výborně. Zbývá jediné, přenést si to do sezony.

Vaněček zatím v přípravě odchytal 160 minut a čísla má vskutku famózní. Šlo na něj 58 střel a za svá záda pustil pouze tři. Všechna tři utkání, do nichž naskočil, nakonec skončila vítězně, což se také počítá. A průměr gólů na zápas v podobě hodnoty 1,13 a úspěšnost zákroků 94,5 % jsou třešničky na dortu.

„Cítím se fakt dobře,“ potvrdil i samotný gólman. „Odchytal jsem toho celkem dost, dodalo mi to sebevědomí. Na trénincích se mi daří taky, je to dobré.“

Navíc to nejsou jenom čísla, ale také řeč těla, jakou předvádí v zápasech. Plus klíčové zákroky, když je to nejvíce potřeba.

„Předvedl klíčový zákrok v ten nejdůležitější moment,“ vzpomíná na nedávné utkání s Bostonem trenér Ruff. „Moc toho neměl, ale když jsme je jednou nechali ujet, chytil to. Byl na to sám a udělal to nejlepší, co mohl.“

Vaněček rozhodně doufá, že mu suverénní výkony přinesou stabilní pozici jedničky. Tedy ne situaci, kterou zažíval celou dobu ve Washingtonu. Tam se stále dokola omílala fráze o dvou gólmanech na stejné startovací čáře, kromě něj si totiž Capitals pěstovali i Ilju Samsonova.

V Devils zase působí Mackenzie Blackwood, jehož kvality jsou také velké. A také není typem hráče, který by se smířil s rolí dvojky. A to nezmiňujeme Jonathana Berniera, jenž se vrací po zranění.

„Je to normální,“ zůstává ale v klidu Vaněček. „Tlak na výkony bude neustále. Oba jsou to skvělí gólmani. Jsme v nejlepší lize na světě, jasně, že na vás bude tlak.“

Eso v rukávu ale díky skvělé přípravě drží Vaněček. Podaří se mu situaci zužitkovat na sto procent?

