Vancouvru teče do bot. Zranění klíčových hráčů nutí vedení k zoufalým tahům

22. října 10:00David Zlomek
Vancouver Canucks čelí krizi dřív, než sezona pořádně začala. Tým, který už před pár týdny zoufale hledal posilu do středu útoku, teď přišel o hned čtyři útočníky: Filipa Chytila, Jonathana Lekkerimäkiho, Teddyho Bluegera a Nilse Höglandera. A podle informací Darrena Dregra se vedení klubu chystá „být kreativní“, aby vůbec poskládalo útok.
„Stačí se podívat i do Abbotsfordu v AHL, i tam mají zraněné centry,“ vysvětlil Dreger v pořadu Early Trading. „Tohle je problém pro celou organizaci. Generální manažer Patrik Allvin už několik měsíců shání druhého centra. Tohle není novinka, ale teď se z potřeby stala nutnost.“
Canucks doufali, že Filip Chytil zůstane zdravý alespoň natolik, aby tým získal čas. Český útočník měl po přestupu z Rangers vyplnit roli druhého centra, jenže jeho opakované otřesy mozku se znovu ozvaly. „Je mu teprve šestadvacet, ale prošel si těžkým obdobím,“ připomněl Dreger. „Je znovu v protokolu o otřesech a nikdo neví, jak dlouho bude mimo hru.“
Podle Dregra proto Allvin zvažuje všechny varianty, a to včetně výměn. „Na trhu ale skoro nic není,“ upozornil. „O druhého nebo třetího centra má zájem půl ligy. Ale třeba se najde někdo, kdo je ve svém týmu nevyužitý, hráč ze třetí nebo čtvrté lajny, který má potenciál zvládnout větší roli.“
Vancouver se tak rozhlíží všude, kde to jde, a nevylučuje ani překvapivý trejd. Vedení otevřeně přiznává, že musí reagovat, protože současná sestava se rozpadá.
Ztráta Chytila a Lekkerimäkiho přišla v nedělní výhře nad Washingtonem, oba byli hned v pondělí zapsáni na listinu zraněných. Zdraví zůstávají jen Elias Pettersson, Aatu Räty, Max Sasson a Nils Åman, kteří teď tvoří kostru útoku.
Canucks mají po šesti zápasech bilanci 4–2–0, ale za současného stavu se každý další bod bude dřít těžko. Jak řekl Dreger: „Allvin ví, že musí něco udělat. Otázka je, jestli je vůbec co.“
