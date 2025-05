Vancouver vybral hlavního kouče. Je to sázka na jistotu

Jak už víme, Vancouver se nedohodnul na prodloužení spolupráce s Rickem Tocchetem. Bývalý hlavní kouč je údajně dost náročný co do podmínek, po třech letech na západě Kanady se vydá jiným směrem. Proces hledání náhrady započal ihned.

Jak jsme informovali včera, v nejužším výběru zbyla dvě jména. Lepší výchozí pozice Mannyho Malhotry se nakonec nepotvrdila, Canucks ukázali na Adama Footea.

Podle reakcí na sítích fanouškovská obec Canucks zrovna nejásá. Lidé mají k Footeovi výhrady. A nejde jen o to, že třiapadesátiletý Kanaďan má prý málo zkušeností s vedením kabiny.

V roli hlavního trenéra působil dosud jen v juniorské Western Hockey League, kde šéfoval před lety lavičce Kelowny Rockets. Poslední tři roky působil coby asistent Toccheta ve Vancouveru.

Excelentní zápis má Foote z hráčského období. V NHL strávil 19 sezón, z toho až na tři roky v Columbusu všechny v Coloradu, respektive Quebecu (předchůdce Avalanche). Byl to spolehlivý, defenzivně orientovaný bek, co se nebál přitvrdit. V letech 1996 a 2001 vyhrál s Avalanche Stanley Cup. Na dresu nosil áčko i céčko pro kapitána.

Canucks jeho jmenováním volí jistotu. Foote je čtyři roky součástí klubu. Generální manažer Patrik Allvin chtěl prý někoho, kdo „dokáže stavět na naší struktuře, přidat odpovědnost a smysl pro detail“. Zvolený kouč prý všechny tyto předpoklady splňuje.

„Adam je silný vůdce, dobrý učitel a člověk, který ví, co je potřeba k vybudování skvělé kultury a vítězného přístupu,“ uvedl v prohlášení Allvin. „Jeho hráčské zkušenosti se krásně přetavily do trenérského stylu, který odpovídá cílům a vizi naší organizace. Zná tuto partu lépe než kdokoli jiný, s kým jsme dělali rozhovory. Chápe, co je potřeba, abychom se vrátili tam, kde chceme být."

Foote se stává 22. hlavním trenérem v historii klubu.

