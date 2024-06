Vancouver uvolňuje prostor pod platovým stropem. Do Chicaga posílá dva hráče za nulovou protihodnotu

Generální manažer Vancouveru Patrik Allvin pokračuje v usilovné práci, aby dokázal podepsat co nejvíce svých opor, které nemají smlouvy. Po podpisu Filipa Hronka, který ukrojil z rozpočtu 7,25 milionu dolarů, si tak potřeboval trochu uvolnit ruce pro vyjednávání. Upekl tedy výměnu s Chicagem, do kterého za prakticky nulovou protihodnotu poslal Ilju Michejeva, Sama Laffertyho a ještě volbu ve druhém kole draftu 2027.

Ještě před touto výměnou měl Allvin spoustu vrásek na čele. Disponoval pouze zhruba 16 miliony dolarů, přičemž neměl podepsané brankáře Caseyho DeSmitha s Artursem Šilovsem, obránce Iana Colea, Tylera Myerse a Nikitu Zadorova a v útoku čekali na smlouvu Dakota Joshua, Teddy Blueger, Sam Lafferty a také Elias Lindholm (ten by však ve Vancouveru pokračovat neměl).

Bylo zřejmé, že to Vancouver nemůže finančně unést. Nejde totiž jen o podepsání vlastních hokejistů, ale také o případnou snahu posílit tým na trhu s volnými hráči. A tak muselo vedení Canucks po podpisu dlouholeté smlouvy s Filipem Hronkem začít jednat.

Klíčové bylo ušetřit co nejvíce peněz, tudíž v rámci výměny ideálně nevzít žádného hokejistu, který by platový rozpočet zase zatížil. Byť platový strop roste, ne každému se chtělo do takové výměny jít. Allvin však nakonec našel společnou řeč s Kylem Davidsonem z Chicaga.

Blackhawks, kteří jsou v přestavbě a disponují spoustou peněz pod stropem, poslali do Vancouveru pouhou volbu ve čtvrtém kole draftu 2027. Za to dostali balíček, který obsahoval volbu v druhém kole stejného draftu, nepodepsaného Sama Laffertyho a především pak Ilju Michejeva, který má smlouvu ještě na dva roky v hodnotě 4,75 milionu dolarů za rok. Vancouver si z této smlouvy ponechal 15 %, tudíž ušetří něco málo přes čtyři miliony. A s tím už se dá rozhodně něco vymyslet.

Chicago díky této výměně získalo dva zkušené hráče, kteří mohou pomoci mladému kádru růst. Michejev v uplynulé sezoně naskočil do 78 zápasů, ve kterých dal 11 branek a přidal 20 asistencí, Lafferty pak v 79 zápasech zapsal bilanci 13+11 a patří k velmi kvalitním defenzivním útočníkům.

Souběžně s touto výměnou si Patrik Allvin plácnul s Lotyšem Teddym Bluegerem. Byť tento devětadvacetiletý útočník prožil jednu z nejlepších sezon kariéry a v 68 zápasech zaznamenal 6 branek a 22 asistencí, přistoupil na snížení platu a v příštích dvou letech bude brát 1,8 milionu dolarů za sezonu.

V tuto chvíli má generální manažer Vancouveru nepodepsaných sedm hokejistů, z nichž Lindholm pravděpodobně půjde o dům dál. K dispozici pak má 18,3 milionu dolarů, z nichž si velkou část ukrojí zejména smlouvy pro Zadorova, Myerse a DeSmitha. Výrazně si bude chtít finančně polepšit také Joshua.

Záleží na vyjednávacích schopnostech Patrika Allvina, jak moc dokáže na kontraktech ušetřit, aby mohl ještě svůj kádr posílit i po otevření trhu s volnými hráči.

